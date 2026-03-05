Ministrul Energiei respinge scenariul carburanților la 10 lei

Potrivit ministrului Energiei, scenariile potrivit cărora benzina sau motorina ar putea ajunge la 10 lei pe litru sunt alimentate de speculații și interpretări alarmiste. „Am văzut foarte multe speculații. Vreau să fie foarte clar: statul român face tot ce ține de el pentru a limita efectele acestui conflict militar din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la combustibili”, a declarat joi Bogdan Ivan, la finalul ședinței de guvern.

Ministrul a precizat că autoritățile lucrează în prezent la mai multe scenarii pentru a asigura aprovizionarea pieței și pentru a menține prețurile cât mai stabile.

„Lucrăm pe cel puțin cinci scenarii, de la măsuri fiscale până la identificarea unor noi rute de aprovizionare, modificări ale contractelor comerciale și deschiderea unor noi capacități de rafinare și procesare a produselor petroliere”, a explicat Ivan.

„Diversificăm sursele de aprovizionare, analizăm contractele existente și reglementăm piața pentru a evita specula”, a spus ministrul, subliniind că aceste acțiuni urmăresc să asigure suficiente volume de combustibil pe piață, astfel încât prețurile să nu crească brusc.

Oficialul susține că România dispune în prezent de rezerve suficiente și că autoritățile colaborează cu companiile din industria petrolieră pentru a menține stabilitatea pieței. „Avem depozitele pline și colaborăm direct cu companiile din industria petrolieră și cu marii producători pentru a ne asigura că există suficiente volume pe piață”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a mai explicat că autoritățile și companiile din sector ajustează fluxurile de aprovizionare pentru a răspunde cererii din piață. Potrivit acestuia, unele fluxuri de produse petroliere sunt reorganizate pentru a asigura cantități mai mari de motorină, în contextul cererii ridicate pentru acest tip de combustibil.

„Companiile au învățat să adapteze modelul economic. De exemplu, se reorganizează fluxurile la terminalul Oil Terminal pentru a face loc unor volume mai mari de motorină, pentru care există în prezent cea mai mare cerere”, a spus ministrul.

De asemenea, statul încearcă să limiteze efectele scumpirilor internaționale prin mai multe acțiuni, a spus ministrul. „Statul român a învățat să anticipeze situațiile neprevăzute și să acționeze la timp pentru a limita efectele acestui conflict asupra economiei și asupra prețurilor”.

