O grupă sanguină crește riscul de diabet de tip 2: Ce spun noile cercetări

Potrivit cercetătorilor, riscul este cu aproximativ 28% mai ridicat în cazul oamenilor cu grupa sanguină B. Deși diferența nu este una foarte mare, specialiștii spun că aceasta poate deveni relevantă atunci când este asociată cu alți factori de risc, precum alimentația dezechilibrată, sedentarismul sau excesul ponderal.

Ce au analizat cercetătorii

Studiul a fost coordonat de epidemiologul Fang-Hua Liu, de la Spitalul Shengjing al Universității Medicale din China, și a fost publicat în revista BMC Medicine.

Echipa de cercetare a realizat o analiză de tip „umbrella review”, una dintre cele mai complexe metode de evaluare a dovezilor științifice. Specialiștiii au examinat 51 de analize sistematice și meta-analize care au inclus aproximativ 270 de posibile asocieri între grupele sanguine și diverse afecțiuni.

După o serie de verificări statistice menite să elimine rezultatele nesigure sau influențate de factori externi, o singură asociere a îndeplinit cele mai înalte criterii de validitate: cea dintre grupa sanguină B și diabetul zaharat de tip 2.

Ce sunt grupele sanguine

Grupele sanguine sunt determinate de prezența sau absența unor antigene pe suprafața globulelor roșii. Sistemul ABO clasifică sângele în grupele A, B, AB și O, iar factorul Rh stabilește dacă grupa este pozitivă sau negativă.

De-a lungul timpului, mai multe studii au sugerat că aceste diferențe biologice ar putea influența susceptibilitatea unei persoane la anumite boli. Cu toate acestea, majoritatea asocierilor analizate până acum nu au fost confirmate prin dovezi suficient de solide.

Grupa sanguină B și diabetul de tip 2

Specialiștii subliniază că grupa sanguină reprezintă doar unul dintre numeroșii factori care pot influența apariția diabetului de tip 2.

Prin comparație, consumul zilnic a doar 50 de grame de carne procesată poate crește riscul de diabet cu aproximativ 37%, iar un stil de viață sedentar poate dubla riscul de apariție a bolii. De asemenea, excesul de greutate rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc cunoscuți.

Cercetătorii nu au stabilit încă mecanismul exact care explică asocierea dintre grupa sanguină B și diabetul de tip 2. Unele studii recente sugerează că microbiomul intestinal ar putea juca un rol important, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea acestei ipoteze.

Autorii studiului consideră că rezultatele oferă dovezi solide privind existența unei legături între grupa sanguină și riscul de diabet de tip 2, însă subliniază că aceasta trebuie interpretată în contextul celorlalți factori care influențează sănătatea metabolică.

În concluzie, deși grupa sanguină B pare să fie asociată cu un risc ușor mai mare de diabet de tip 2, alimentația, activitatea fizică și greutatea corporală continuă să aibă un impact mult mai important asupra apariției bolii, notează sciencealert.com.