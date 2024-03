Onco-nutriționistul Marius Văduva: Este un antibiotic mai puternic decât majoritatea antibioticelor de pe piață

Potrivit specialistului, este esențial să nu cădem în panică atunci când suntem expuși unui strănut. Văduva recomandă utilizarea unui spray cu argint coloidal pentru a neutraliza eventualele particule virale. Mai mult decât atât, acesta a împărtășit că a folosit cu succes uleiul de arbore de ceai în timpul pandemiei de COVID-19, aplicând câteva picături sub limbă după fiecare expunere la potențiali purtători de virus.

„În momentul în care cineva strănută către dumneavoastră, trebuie să aveți tot timpul la îndemână un spray cu argint coloidal. Dați trei, patru, cinci pufuri, la prânz mai dați câteva pufuri, și un lucru și mai bun, pe care eu l-am practicat în COVID, am folosit banalul ulei de arbore de ceai. Este un antibiotic mai puternic decât majoritatea antibioticelor de pe piață. Puneam câte trei patru picături de ulei de arbore de ceai sub limbă, după fiecare pacient în cazul căruia îmi arătau aparatele că este plin de coronavirus, și nu m-am infectat niciodată, nu am avut niciodată simptome”, a explicat Marius Văduva.

Pentru întărirea imunității, onco-nutriționistul recomandă suplimentarea cu zinc, vitamina D și vitamina C. El subliniază importanța zincului în susținerea funcțiilor imunitare și sugerează o doză zilnică de 50 mg pentru adulți. De asemenea, Văduva recomandă o suplimentare semnificativă cu vitamina D, cu o doză de 5000 UI pe zi, împreună cu un aport de 1-1.5 grame de vitamina C zilnic.

„Cel mai important lucru din corp, și cred că doar unul din 100 de oameni, în cel mai bun caz, ar avea cât de cât, este zincul.

Pentru imunitate aș recomanda binecunoscuta vitamina D, și aș spune oricărei persoane de peste 16-18 ani să ia 5000 UI pe zi de vitamina D. Dar pe lângă asta, aceste persoane adulte ar trebui să ia 50 mg de zinc permanent. Vitamina D, zincul și măcar 1 gram, 1.5 grame zilnic de vitamina C”, a mai spus Marius Văduva.

Specialistul atrage atenția că majoritatea oamenilor prezintă deficiențe de vitamina C în organism, datorită pierderii acesteia în procesul de preparare a alimentelor cu nitrați.

„Acestea trei îți asigură o reparare, pentru că nu este o supraimunitate, doar un deficit pe care începi să îl completezi.

Și eu nu am găsit până acum mai mult de un român la 1000 de persoane care are vitamina C în organism suficientă. Este cel mai important antioxidant, pe lângă glutation, pentru corpul uman.

Vitamina C dispare prima când avem nitrați în legume și fructe. Și cum antioxidanții sunt mâncați de acești nitrați, noi nu mai avem vitamina C în corp. Este mai rău decât la vitamina D, pentru că acolo lumea se mai îngrijește, dar aceasta chiar lipsește”, a mai spus onco-nutriționistul în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.