Ce trebuie să știi despre menopauză. De la primele bufeuri la schimbări hormonale

Specialiștii atrag atenția că menopauza este confirmată doar după 12 luni consecutive fără menstruație, iar vârsta la care aceasta survine poate varia între 45 și 55 de ani, fiind influențată de factori precum genetica, stilul de viață ori starea generală de sănătate.

De exemplu, fumatul grăbește instalarea menopauzei cu 1-2 ani, în timp ce femeile cu greutate peste medie pot intra mai târziu în această etapă. De asemenea, numărul sarcinilor are un impact important. Femeile care nu au născut intră, în medie, mai devreme la menopauză.

Ce este perimenopauza

O perioadă importantă, care precede menopauza, este perimenopauza. Această etapă poate dura între câteva luni și 10 ani, durata medie fiind de 3-4 ani. În acest interval corpul femeii suferă fluctuații hormonale, mai ales ale estrogenului, care provoacă diverse simptome.

Primele simptome ale menopauzei

-menstruații neregulate sau abundente

- bufeuri și transpirații nocturne

- uscăciune vaginală

- insomnie

- schimbările de dispoziție

- incontinența urinară de efort.

Multe femei nu asociază imediat aceste manifestări cu menopauza, considerând că sunt doar efecte ale stresului sau oboselii. Totuși, între 35% și 50% dintre femeile aflate în perimenopauză experimentează bufeuri.

Diagnosticul corect necesită analize hormonale pentru a exclude alte afecțiuni cu simptome similare, cum ar fi bolile tiroidiene sau sindromul ovarelor polichistice.

Ameliorarea simptomelor menopauzei

Există mai multe opțiuni pentru ameliorarea simptomelor menopauzei.

Schimbările de stil de viață, evitarea factorilor declanșatori ca alimentele picante sau băuturile fierbinți și practicarea tehnicilor de respirație pot reduce intensitatea bufeurilor. Pentru cazurile severe, pot fi prescrise medicamente fără hormoni, precum antidepresive sau anticonvulsive.

Terapia de substituție hormonală, pe bază de estrogen, rămâne cea mai eficientă soluție pentru cele mai multe simptome și poate preveni complicațiile pe termen lung, precum osteoporoza sau bolile cardiovasculare. Totuși, acest tratament trebuie monitorizat aten, pentru că poate crește riscul apariției unor probleme grave, inclusiv cheaguri de sânge sau cancer de sân. Beneficiile sunt mai mari decât riscurile dacă terapia începe înaintea vârstei de 60 de ani și în primele 10 ani de la debutul menopauzei.

Astfel, informarea corectă și consultul medical sunt esențiale pentru a traversa această etapă naturală a vieții cu cât mai puține neplăceri, potrivit medicool.ro.