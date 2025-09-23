Rezistența la insulină: Semne, cauze și cum o poți preveni sau inversa prin schimbări simple de stil de viață

Potrivit datelor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, în prezent, aproximativ 96 de milioane de americani au prediabet, iar 37,3 milioane trăiesc cu diabet, dintre care 8,5 milioane nu știu că îl au. Așadar, conștientizarea riscurilor și a semnalelor precoce poate face diferența.

Ce este rezistența la insulină

Atunci când consumăm alimente care conțin carbohidrați, organismul îi transformă în glucoză – principala sursă de energie. Pancreasul eliberează insulina, hormonul care ajută la transportul glucozei din sânge în celule. Dacă celulele nu mai răspund eficient la insulină, glucoza rămâne în sânge. În acest caz, pancreasul produce din ce în ce mai multă insulină pentru a compensa, ceea ce duce la rezistență la insulină.

Dacă această stare persistă, poate apărea prediabetul sau diabetul de tip 2. De asemenea, rezistența la insulină poate coexista cu diabetul de tip 1, unde pancreasul nu mai produce insulină deloc.

Ce se întâmplă în corpul tău când ai rezistență la insulină

▪️ Poți să nu ai simptome

Multe persoane nu știu că au rezistență la insulină până când nu își fac analizele de sânge. Descoperirea din timp poate ajuta la stabilirea unui plan de tratament eficient. Vestea bună? Rezistența la insulină poate fi inversată, mai ales dacă este identificată din timp.

▪️ Oboseală și senzație crescută de foame

Glucoza nu pătrunde eficient în celule, așa că organismul nu primește energia de care are nevoie, iar tu te poți simți constant obosit și înfometat.

▪️ Pete închise la culoare pe piele (acanthosis nigricans)

Zonele întunecate, catifelate, mai ales la subraț, gât, coate sau genunchi, pot indica un nivel crescut de insulină în sânge.

▪️ Apariția excesivă a „alunițelor de piele” (skin tags)

Aceste excrescențe cutanate benigne pot apărea în aceleași zone ca și petele închise și pot fi un semn de alarmă pentru diabetul de tip 2.

▪️ Creștere în greutate

Insulina în exces favorizează stocarea grăsimilor, mai ales atunci când ficatul și mușchii nu mai pot depozita glucoză. Creșterea în greutate, la rândul ei, agravează rezistența la insulină.

Factori de risc și cauze ale rezistenței la insulină

Printre cele mai comune cauze și factori de risc enumerați de Asociația Americană pentru Diabet (ADA) se numără:

Excesul de greutate sau obezitatea

Sedentarismul

Istoricul familial de diabet de tip 2

Etnie (risc mai crescut la afro-americani, latino-americani, amerindieni, asiatici și locuitori din Insulele Pacificului)

Sindromul ovarelor polichistice (PCOS)

Diabet gestațional (în timpul sarcinii)

Vârsta peste 45 de ani

Dietă bogată în zaharuri rafinate și grăsimi de origine animală

Cum se diagnostichează rezistența la insulină

Medicul poate recomanda analize în funcție de riscurile tale personale. Testele cele mai utilizate sunt:

Glicemia a jeun (dimineața, pe nemâncate)

Testul A1C (hemoglobina glicată) – arată media glicemiei din ultimele 2-3 luni

Unele cabinete medicale oferă testarea A1C rapidă, printr-o simplă înțepătură în deget, cu rezultate în câteva minute. Dacă nu este disponibil, se poate face un test de sânge clasic.

Cum se tratează și cum se poate preveni rezistența la insulină

Rezistența la insulină poate fi ținută sub control sau chiar inversată prin modificări ale stilului de viață. Iată cele mai importante:

1. Consumă mai multe alimente de origine vegetală

O dietă bazată pe legume, fructe, cereale integrale, nuci și leguminoase poate reduce semnificativ riscul de diabet, potrivit unui studiu publicat în JAMA Internal Medicine. Evită alimentele ultra-procesate și cu zahăr adăugat.

2. Fă mișcare regulat

150 de minute de activitate fizică pe săptămână sunt suficiente pentru a îmbunătăți sensibilitatea la insulină. Poți începe cu plimbări zilnice, mers pe bicicletă, înot sau yoga.

3. Pierderea în greutate (chiar și modestă) ajută

O scădere în greutate de doar 5-7% poate face o diferență semnificativă. Sprijinul unui nutriționist poate fi esențial pentru a-ți stabili un plan de alimentație sustenabil.

4. Ai grijă de somn și evită stresul

Privarea de somn și stresul cronic agravează rezistența la insulină. Adoptă o rutină de somn sănătoasă și redu expunerea la ecrane înainte de culcare.

5. Renunță la fumat

Fumatul este un factor de risc major pentru dezvoltarea diabetului și afectează negativ echilibrul metabolic.

Rezistența la insulină este o afecțiune frecventă, dar deseori ignorată. Intervenția timpurie este esențială pentru a preveni evoluția spre diabet. O alimentație sănătoasă, exercițiul fizic regulat, gestionarea stresului, somnul de calitate și menținerea unei greutăți optime pot transforma complet modul în care organismul tău procesează glucoza, potrivit Eating Well.