Cum pot românii fără venituri să aibă acces la servicii medicale gratuite timp de 10 ani

Anunțul a fost făcut de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem.

„Toţi cei care donează efectiv celule stem, şi nu au nicio sursă de venit, pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani. Avem în România aproape 110.000 potenţiali donatori înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând”, a declarat șful CNAS:

Donatori de celule stem

În prezent, în România sunt înscriși aproape 110.000 de potențiali donatori în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH). Până acum, 497 de pacienți au beneficiat de transplant, iar alți 47 așteaptă un donator compatibil.

Anul trecut doar 10 români au donat celule stem, iar în 2023 au fost 11 donatori.

CNAS încurajează înscrierea persoanelor sănătoase, între 18 și 45 de ani în registru, online sau direct la unul dintre cele patru centre acreditate din țară: București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Procesul începe cu prelevarea probelor pentru analize genetice iar dacă se găsește o potrivire cu un pacient aflat pe listă pentru transplant, se continuă cu analiza suplimentară și donarea de celule stem.

Această măsură vine într-un context în care peste jumătate de milion de români nu mai beneficiază de asigurare medicală gratuită, după ce au fost coasigurați până la 1 septembrie 2025, potrivit dcnews.ro.