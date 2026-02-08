Secretul longevității: Țara unde mulți oameni trăiesc peste 100 de ani

Potrivit Centrului pentru prevenția și controlul bolilor (CDC) din Statele Unite, speranța medie de viață în SUA este de 75,8 ani pentru bărbați și 81,1 ani pentru femei. Cu toate acestea, în Brazilia multe persoane trăiesc cel puțin 110 ani. Deci, care este secretul lor?

Dorința de a trăi mai mult nu este cu siguranță un concept nou. Ideea de longevitate este comună în cultura noastră, unde avem mituri precum fântâna tinereții și mass-media care prezintă personaje fictive în căutarea nemuririi. Deși unii oameni au încercat să-și prelungească propria viață, nu este clar dacă cineva a avut succes până acum.

Mulți oameni trăiesc peste 100 de ani în Brazilia

Fenomenul a fost explorat într-o lucrare publicată în revista Genomic Press. Cercetătorii au observat că, pentru a trăi atât de mult, acești oameni au la bază anumiți „factori genetici, epigenetici și de mediu protectori” pe care alții s-ar putea să nu îi aibă, despre care am putea beneficia cu toții dacă am afla mai multe. Tim Newman, care a relatat cercetarea pentru Medical News Today, a remarcat că cel mai bătrân om în viață din lume, născut în 1912, locuiește în Brazilia.

Oamenii de știință nu sunt siguri de ce un număr mare de brazilieni trăiesc atât de mult, dar este un subiect interesant de explorat. Una dintre presupunerile ar fi legătura cu amestecul de etnii care trăiesc aici. Se pare că imigranții din Europa, Asia și Africa s-au mutat cu toții în Brazilia de-a lungul anilor.

„Brazilia are cea mai bogată diversitate genetică din lume, rezultată din secole de amestec între diferite grupuri de populație”, au spus aceștia.

Cercetătorii susțin că genetica joacă un rol semnificativ în cazul persoanelor care trăiesc foarte mult.

Deși aceste lucruri nu sunt neapărat specifice Braziliei, ele se găsesc la majoritatea supercentenarilor. Sistemele lor imunitare și variantele genetice sunt unice, în moduri care le oferă o șansă mai bună de a avea o speranță de viață mai lungă.

Dr. Daniel Ghiyam, spune că această „reziliență biologică stratificată” îi ajută pe oameni să trăiască atât de mult, spre deosebire de o singură genă magică. „Persoanele care trăiesc vieți foarte lungi par să aibă sisteme puternice de menaj celular, cum ar fi repararea ADN-ului, eficiența mitocondrială și controlul calității proteinelor, și nu au supraîncărcare inflamatorie cronică”, explică acesta.

Lisa Catanese, autoare la Harvard Health Publishing, spune că oamenii de știință estimează că aproximativ 25% dintre factorii care determină cât trăiește cineva sunt genetici. Dincolo de asta, așa cum a spus și Newman, există o mulțime de tendințe legate de longevitate, dar nimeni nu știe cu adevărat dacă funcționează.

Stilul de viață are un rol important în longevitate

Sănătatea nu este în întregime la voia întâmplării. Deși misterul motivului pentru care oamenii trăiesc atât de mult în Brazilia rămâne.Oamenii au presupus întotdeauna că longevitatea se bazează pe genetică, dar are mult mai mult de-a face cu lucruri precum dieta și stilul de viață, numiți factori de mediu.

Există mai multe lucruri pe care le poți face acum care îți pot crește durata de viață, cum ar fi exercițiile fizice regulate. Dr. Ghiyam a remarcat:

„Punerea sănătății metabolice pe primul loc, menținerea masei musculare, menținerea sistemului imunitar sănătos și reducerea inflamației cronice sunt toate importante. Asta înseamnă să consumi suficiente proteine, să faci exerciții de forță și aerobic în mod regulat, să dormi bine și să iei măsuri pentru a reduce riscul de boli de inimă. Este la fel de important să eviți fumatul, să consumi mai puține alimente ultra-procesate și să gestionezi stresul”, explică dr. Ghiyam.

Uneori apar crize de sănătate și nu ai fi putut face nimic pentru a le preveni. Cu toate acestea, alegerile sănătoase acum îți sporesc cu adevărat șansele de a trăi mai mult. În ceea ce privește Brazilia, nu există nicio indicație că toată lumea din țară are un abonament la sală, așa că este foarte posibil să se întâmple ceva special cu genele lor, notează yourtango.com.

