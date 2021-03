Studiu: Copiii sub 10 ani dezvoltă mai mulți anticorpi la COVID-19

Copiii cu vârste sub 10 ani au niveluri de anticorpi mai mari după infectarea cu COVID-19 față de adolescenţi şi adulţi, arată un studiu al Weill Cornell Medicine şi publicat în revista ştiinţifică JAMA (Journal of the American Medical Association), scrie AFP.

Anticorpii sunt sintetizaţi pe natural de organism în prezenţa unui virus pentru a lupta împotriva acestuia şi de a îl elimina. Au fost analizate circa 31.000 de teste serologice pozitive pentru a măsura prezenţa anticorpilor în sânge la New York, între lunile aprilie - august 2020.

Astfel, copiii între un 1 - 10 ani au dezvoltat un nivel mediu de anticorpi IgG (Imunoglobulina G, clasa de anticorpi cel mai frecvent prezentă în sânge) semnificativ mai ridicat decât la adulţi.

Cele mai scăzute niveluri de anticorpi IgG au fost observate la tinerii între 19-30 de ani, apoi ele cresc odată cu vârsta, însă nu se cunosc motivele. Nivelul mediu de anticorpi IgG a fost de două ori mai mare la copiii între 1-10 ani decât în rândul adolescenţilor între 11-18 ani. Aceștia prezentau un nivel de două ori mai ridicat de anticorpi decât tinerii între 19-24 ani.



"Rezultatele sugerează că diferenţele de manifestări clinice ale maladiei COVID-19 la pacienţii minori, comparate cu cele observate la pacienţii adulţi, ar putea să se datoreze, parţial, unui răspuns imunitar legat de vârstă. Datele noastre ar putea să explice parţial nivelul global mai redus al simptomelor şi al cazurilor severe ale bolii în rândul copiilor infectaţi", transmit cercetătorii.

Totodată, testele serologice au fost pozitive pentru un procent similar de copii, de adolescenţi şi de adulţi, ceea ce sugerează că aceștia, deşi asimptomatici, ar putea transmite virusul.