Tratament revoluționar. Autismul va putea fi vindecat în viitorul apropiat

Descoperirile ar putea deschide calea pentru noi tratamente eficiente pentru tulburările din spectrul autist.

Ținta tratamentului - nucleul talamic reticular

Cercetătorii au folosit modele de autism la șoareci pentru a identifica regiunea creierului implicată în comportamentele asociate afecțiunii. Ei au descoperit că activitatea excesivă a nucleului talamic reticular – o structură care filtrează informația senzorială între talamus și cortex – poate provoca simptome, precum sensibilitatea crescută la stimuli, comportamente repetitive, interacțiune socială redusă și predispoziție la convulsii.

Prin administrarea unor medicamente care reduc activitatea acestei regiuni, echipa a reușit să inverseze astfel de comportamente la șoareci.

Unele dintre medicamentele testate, precum Z944, sunt deja investigate și pentru tratarea epilepsiei, evidențiind o legătură între tulburările din spectrul autist și epilepsie.

Testări experimentale, rezultate încurajatoare

În cadrul studiului, publicat în Science Advances și condus de John Huguenard, cercetătorii au înregistrat activitatea neuronală a nucleului talamic reticular în timp ce șoarecii interacționau cu stimuli, precum lumină, jeturi de aer sau alți șoareci. Hiperactivitatea acestei regiuni a fost corelată cu simptome comportamentale specifice autismului.

Folosind tehnici de neuromodulare genetică (DREADD), echipa a reușit nu doar să suprime hiperactivitatea și să inverseze comportamentele asociate autismului, dar și să inducă aceste comportamente la șoareci normali prin stimularea nucleului talamic reticular.

O nouă țintă pentru tratamente viitoare

Aceste rezultate evidențiază nucleul talamic reticular drept o potențială țintă pentru tratamentele viitoare ale autismului. Deși cercetările sunt încă în stadiul preclinic, autorii studiului speră că terapiile bazate pe aceste descoperiri vor fi testate pe oameni în viitorul apropiat, notează a1.ro.