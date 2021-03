Vaccinarea anti COVID-19 scade riscul de transmitere a bolii

Vaccinarea împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2 este importantă deoarece ajută la imunizarea persoanelor dar și la reducerea riscului de răspândire a bolii, arată un studiu realzat de Institutul Militar de Cercetare Walter Reed dn Maryland, citat de DPA.

A fost astfel analizată cantitatea de virus care se reproduce în nas, sinusuri și gâtul maimuței după ce a fost vaccinată. Atât maimuțele, cât și oamenii se pot infecta cu COVID-19 și după vaccinare însă tratamentul reduce formele severe.

La maimuțele care au fost imunizate ș apoi infectat cu noul coronavirus s-a observat o scădere rapidă a numărului de viruși care se reproduceau în nasurile și căile lor respiratorii. ''Aici are loc transmiterea, iar boala se manifestă mai jos, în plămâni. Dar dacă există multe virusuri care se reproduc în nas, sinusuri, faringe, de acolo se realizează transmiterea'', a declarat dr. Kayvon Modjarrad, coordonatorul studiului.

Concluzia este că prin vaccinare se reduce și riscul de transmitere a infecției.

Și alte studii au sugerat același lucru pentru vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson.

O cercetare a Universității Cambridge şi Serviciului de Sănătate Publică din Anglia a constatat o reducere semnificativă a riscului de infectare a altor persoane de către persoane vaccinate.

Un studiu efectuat asupra vaccinului Pfizer/BioNTech, realizat în Israel și publicat în The New England Journal of Medicine, a ajuns la rezultate asemănătoare.



Îndrumări preliminare pentru persoanele imunizate, transmise de Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA

Persoanele vaccinate se pot întâlni în siguranţă, în spații închise, cu alţi indivizi imunizați în spaţii închise sau nevaccinați dacă aceștia au un risc redus de a dezvolta forme severe ale bolii.

Este recomandată purtarea măștilor de protecție de către cei imunizați, precum și menținerea distanțării fizice în spații închise.



''Pe măsură ce mai mulţi oameni se vaccinează, iar ştiinţa şi dovezile se extind, şi pe măsură ce dinamica bolii în această ţară se schimbă, vom continua să ne actualizăm îndrumările'', a spus dr Rochelle Walensky, director CDC.