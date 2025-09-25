Stigmatizarea bolilor mintale în creștere: 36% dintre persoane s-ar rușina să aibă tulburări psihice

Cercetarea pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18-65 de ani arată că 36% dintre cetățeni s-ar simți rușinați să aibă o tulburare mintală.

Situația s-a înrăutățit față de 2022.

Persoanele cu probleme de sănătate mintală sunt considerate mai periculoase pentru ele însele (de la 65% la 72%) și pentru ceilalți (de la 48% la 55%).

Mai mult, procentul celor care cred că bolile mintale sunt tratabile a scăzut de la 66% la 60%.

Tinerii 14-24 de ani sunt considerați cei mai vulnerabili, percepția riscului crescând de la 39% la 47%.

Partea dedicată mediului online relevă impactul devastator al rețelelor sociale asupra tinerilor 18-34 de ani. Instagram este platforma cea mai folosită zilnic (84%), iar 53% recunosc că starea lor mentală este afectată de presiunea de a se arăta mereu în cea mai bună lumină, informează agenția ANSA.

(sursa: Mediafax)