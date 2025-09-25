Stigmatizarea bolilor mintale în creștere: 36% dintre persoane s-ar rușina să aibă tulburări psihice

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   22:30
Nivelul de stigmatizare a bolilor mintale rămâne alarmant de ridicat, potrivit unui sondaj Doxa realizat pentru festivalul de sănătate mintală "Ro.Mens" de la Roma.

Cercetarea pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18-65 de ani arată că 36% dintre cetățeni s-ar simți rușinați să aibă o tulburare mintală.

Situația s-a înrăutățit față de 2022.

Persoanele cu probleme de sănătate mintală sunt considerate mai periculoase pentru ele însele (de la 65% la 72%) și pentru ceilalți (de la 48% la 55%).

Mai mult, procentul celor care cred că bolile mintale sunt tratabile a scăzut de la 66% la 60%.

Tinerii 14-24 de ani sunt considerați cei mai vulnerabili, percepția riscului crescând de la 39% la 47%.

Partea dedicată mediului online relevă impactul devastator al rețelelor sociale asupra tinerilor 18-34 de ani. Instagram este platforma cea mai folosită zilnic (84%), iar 53% recunosc că starea lor mentală este afectată de presiunea de a se arăta mereu în cea mai bună lumină, informează agenția ANSA.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: boli mintale stigmatizare crestere
