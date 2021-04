De unde cumperi produse naturiste pentru un stil de viata sanatos?

Produsele naturiste fac parte din viata multora dintre noi, mai ales in contextul un stil de viata agitat. Ele actioneaza cu blandete asupra organismului uman, deoarece sunt realizate cu ingrediente din natura, fara adaosuri de substante chimice, aditivi, conservanti si coloranti. Ele vin in completarea unui regim alimentar echilibrat si potenteaza efectele benefice ale hranei noastre, ferindu-ne de anumite afectiuni si ameliorand o serie de boli.

Cum recunosti un produs naturist? Un produs identificat ca natural trebuie sa fie compus din ingrediente naturale, nemodificate genetic si fara adaosuri de substante chimice sintetice. La nivelul Uniunii Europene, de exemplu, pentru ca un produs sa obtina certificat de produs ecologic, el trebuie sa fie compus din cel putin 95% ingrediente provenite din surse ecologice, iar restul de maxim 5% trebuie sa indeplineasca conditii stricte. Produsele naturiste trebuie sa respecte, de asemenea, principiul sigurantei. Asta inseamna ca niciun ingredient din compozitia acestuia nu trebuie sa reprezinte un pericol pentru mediu sau sanatatea umana. Avand in vedere toate acestea, produsele naturiste pot fi consumate/folosite in siguranta, conform recomandarilor de pe eticheta sau ale specialistului. Ele nu necesita prescriptie medicala pentru a fi achizitionate si nu prezinta riscuri atunci cand se respecta principiul echilibrului.

Pentru ca tu sa ai un stil de viata cat mai sanatos, magazinul naturist eherbal.ro iti pune la dispozitie o gama larga de produse naturale, cosmetice si detergenti bio, produse apicole, tratamente si alimente naturale. Spre exemplu, vei gasi pe eherbal.ro cosmetice naturale care se bazeaza pe utilizarea ingredientelor de origine vegetala cu sursa sigura, care au o proportie mai mare de ingrediente active.

In ce priveste detergentii bio disponibili pe site, acestia nu contin clor, fosfati sau alti aditivi artificiali care pot fi periculosi pentru sanatatea ta, nu contin coloranti sintetici si parfumuri. Toate aceste substante pot provoca reactii alergice sau boli de piele, asa ca este recomandat sa te feresti de ele. Odata cu alegerea unui produs de curatare bio, fabricat din ingrediente naturale, certificate, alegi pentru sanatatea mediului, a ta si a familiei tale. Pentru ca am mentionat despre familie, trebuie sa stii ca cei mici au dedicata o sectiune speciala, unde vei gasi alimente, suplimente naturale si cosmetice, toate create cu multa grija pentru ei. Piureuri din fructe si legume, suplimente pentru imunitate, pentru raceala si gripa, pentru dezvoltarea sanatoasa a creierului, pentru memorie, etc., sampoane delicate cu pielea bebelusilor, pasta de dinti, uleiuri si creme solare, toate sunt obtinute din ingrediente atent alese. Pentru ca micutul tau sa beneficieze de tot ce-i mai bun din natura.

De asemenea, o gama larga de tratamente naturiste sunt disponibile pentru a-ti ajuta organismul sa-si activeze mecanismele de autoreglare, respectiv sa-si stimuleze capacitatea de vindecare innascuta, realizand echilibrul corporal si mental. Fara a intra prea mult in amanunte, vorbim despre produse pentru probleme articulare, pentru tratarea disconfortului digestiv, pentru sanatatea ficatului, pentru un sistem imunitar puternic si multe altele. Trebuie doar sa intri pe https://eherbal.ro si sa rasfoiesti sectiunile din site.

Nu poate lipsi din lista produselor naturiste mierea si produsele apicole atat de indragite (laptisor de matca, pastura, propolis, etc.). Bogate in vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, vitamina C, vitamina K etc) si minerale (Ca, Mg, Fe, Bor ajuta la sintetizarea vitaminei C), acestea sunt recomandate in alimentatia intregii familii, de la copii si pana la varstnici. Ele faciliteaza procesul digestiv, reduc oboseala fizica si psihica, imbunatatesc activitatea inimii si a ficatului si previn afectiunile oaselor. Iar daca nu ai incercat pana acum mierea de Manuka, o gasesti pe eherbal. Obtinuta din nectarul florilor arborelui de Manuka, aceasta miere poseda numeroase calitati terapeutice, avand si un excelent efect antibacterian. Pentru obtinerea acestui produs apicol este urmat un proces strict de control al calitatii, este testat pentru o serie de parametri, inclusiv elemente microbiologice, toxine, zaharuri, polen, continut de umiditate, gust, culoare si activitate enzimatica.

Produsele naturiste sunt, fara indoiala, o alternativa excelenta pentru o stare de sanatate optima, dar si de mediul inconjurator. Iar daca ai nevoie de si mai multe dovezi te invitam pe eherbal.ro sa afli mai multe despre produse naturiste.