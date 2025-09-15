Descoperă puterea propolisului, “aurul lichid” al stupului

Cunoscut drept „antibioticul natural”, acest produs apicol are o istorie îndelungată în medicina tradițională, fiind folosit pentru întărirea imunității și vindecarea rănilor.

Ce este propolisul?

Propolisul este o substanță rășinoasă colectată de albine de pe mugurii și scoarța arborilor. Insectele o amestecă cu ceară și enzime proprii, obținând un material cu proprietăți antibacteriene și antifungice puternice, pe care îl folosesc pentru:

Dezinfectarea stupului – omoară bacteriile și virușii care ar putea afecta colonia.

Sigilarea fisurilor – asigură protecția stupului împotriva dăunătorilor și a frigului.

Denumirea sa provine din greacă: „pro” = „în față” și „polis” = „oraș”, însemnând „în fața orașului” – o barieră de protecție a „orașului” albinelor.

Beneficiile propolisului pentru sănătate

Studiile moderne au confirmat că propolisul este bogat în flavonoide, acizi fenolici și vitamine, ceea ce îi conferă multiple proprietăți terapeutice:

Întărirea imunității Stimulează producția de anticorpi și ajută organismul să lupte cu infecțiile.

Este adesea recomandat în sezonul rece pentru prevenirea răcelilor și gripei. Efect antibacterian și antiviral Poate inhiba dezvoltarea bacteriilor patogene și a virusurilor.

Este folosit ca adjuvant în infecții respiratorii, faringite sau amigdalite. Vindecarea rănilor Accelerează regenerarea țesuturilor, fiind folosit în unguente și creme pentru arsuri, tăieturi sau afecțiuni ale pielii. Efect antiinflamator Reduce inflamațiile gingivale, motiv pentru care este prezent în multe paste de dinți și ape de gură. Susținerea sănătății digestive Ajută la protejarea mucoasei stomacale și poate reduce simptomele gastritei.

Cum se consumă propolisul

Tinctură de propolis – câteva picături în miere, apă sau pe pâine (cu atenție la dozaj).

Spray de propolis – pentru gât iritat sau dureri în cavitatea bucală.

Capsule / suplimente – pentru stimularea imunității.

Unguente – pentru răni, arsuri sau dermatite.

Atenție: persoanele alergice la produsele apicole trebuie să consulte medicul înainte de utilizare.

Propolisul este un remediu natural cu proprietăți remarcabile, folosit de secole și confirmat astăzi de știință. Fie că îl consumăm pentru prevenirea răcelilor, pentru calmarea durerilor de gât sau pentru vindecarea rănilor, propolisul rămâne un aliat puternic al sănătății noastre.