Dieta mediteraneană, pește și post intermitent, reduc riscul de infarct

Pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare, ar trebui să vă concentrați asupra dietei mediteraneene, cu accent pe consumul de pește, potrivit unui nou studiu. Pentru a crește beneficiile, trebuie să fie asociat cu postul intermitent.

Beneficiile bucătăriei mediteraneene sunt bine cunoscute. A fost desemnată cea mai bună dietă pentru 2020 de un grup de experți, la începutul acestui an. Este deosebit de eficientă și împotriva bolilor cardiovasculare, potrivit cercetărilor din Journal of American College of Cardiology din 14 septembrie.

Boala cardiovasculară: o dietă bazată pe plante, dar nu numai

Pentru autorii cercetării, dieta mediteraneană - bogată în legume și ulei de măsline - nu este singurul element în îmbunătățirea sănătății cardiovasculare. Cel mai bine este să o combinați cu pește și fructe de mare.

„Deși oamenii sunt omnivori și pot trăi consumând o multitudine de alimente, dieta sănătoasă ideală rămâne o dilemă pentru mulți oameni”, a spus dr. James H. O'Keefe, director al Departamentului de Cardiologie Preventivă de la Saint Luke's Mid America Heart Institute și autorul principal al studiului. „Dietele bogate în alimente vegetale reduc riscul bolilor cardiovasculare. Cu toate acestea, veganismul este dificil de urmat și poate duce la deficiențe nutritive severe. Pe de altă parte, mulți oameni din culturile occidentale moderne consumă prea multă carne, în special cărnile foarte procesate de la animale crescute în condiții inumane. Propunem dieta pesco-mediteraneană ca soluție la această "dilemă omnivoră" cu privire la ce să mănânci”, continuă el.

Printre altele, o meta-analiză a cinci studii nutriționale a constatat că mortalitatea cauzată de bolile coronariene a fost cu 34% mai mică la persoanele care consumau diete pe bază de pește comparativ cu consumatorii de carne. Alimentele care alcătuiesc dieta pesco-mediteraneană sunt prezentate în detaliu în prezentarea noastră.

Post intermitent, pentru a spori efectele. Detalii și dietă personalizată

