Incearca aceste arome de ceai laxativ si scapa de problemele delicate!

Sortimentele de ceai laxativ se bazeaza pe plante sau amestecuri de plante organice care combat constipatia. Ceaiul se poate consuma fara prescriptie medicala, are efecte benefice in ameliorarea flatulentei si ajuta la pierderea in greutate.

In aceste remedii naturale sunt folosite frunze si fructele de senna, scoarta de crusin, frunze de frasin, volbura, radacina de lemn dulce, scortisoara, seminte de coriandru, fenicul, ghimbir sau, pentru un plus de aroma, coaja de portocala.

Senna - un ingredient valoros pentru combaterea problemelor delicate

Senna, o planta originara din Africa si India, este utilizata de secole ca laxativ natural si ingredient de baza in remediile impotriva constipatiei. Compusii chimici din aceasta planta promoveaza miscarea intestinala si ajuta la cresterea cantitatii de apa si electroliti din colon. Toate acestea combat si previn constipatia.

Simplu sau combinat cu lemn dulce, fenicul, scortisoara, ghimbir, coriandru sau coaja de portocala, un ceai laxativ pe baza de senna amelioreaza crampele intestinale.

Detoxifiere si pierdere in greutate

Remediile laxative sunt deseori utilizate pentru pierderea in greutate. Datorita faptului ca favorizeaza tranzitul intestinal si impiedica retentia de apa, ceaiul ajuta la eliminarea toxinelor, reduce balonarea si favorizeaza pierderea in greutate.

Pentru a evita dependenta de laxative si aparitia unor dezechilibre electrolitice, se recomanda consumul moderat.

Amelioreaza constipatia si previne hemoroizii

Senna, ingredientul principal din componenta unui ceai laxativ disponibil pe yuga.ro, este folosit de secole pentru a regla tranzitul intestinal. Datorita diminuarii efortului necesar in timpul miscarii intestinale, acesta previne aparitia hemoroizilor.

De asemenea, este un remediu care protejeaza organismul de diverse infectii si paraziti, iar in combinatie cu radacina de lemn dulce si fenicul devine si mai eficient in combaterea bacteriilor si a virusurilor.

Este bogat in antioxidanti

Compusii din senna si celelalte ingrediente existente in componenta oricarui ceai laxativ protejeaza celulele de stresul oxidativ al radicalilor liberi si reduc riscurile afectiunilor cardiace. Lemnul dulce si scortisoara reduc inflamatiile, iar ghimbirul combate greata si durerile menstruale.

Prin urmare, acest remediu natural, pe langa faptul ca ajuta la ameliorarea constipatiei, combate infectiile si are si alte efecte benefice.

Ceai laxativ 1

Daca esti in cautarea unui produs care sa te ajute rapid sa scapi de problemele delicate, poti lua in considerare acest tip de ceai, care este o combinatie de cinci plante medicinale extrem de eficiente pentru reglarea tranzitului intestinal: scoarta de crusin, frunze de frasin, frunze de Senna, volbura si radacina de lemn dulce. Efectul laxativ se va simti dupa maximum sapte ore de la consum.

Ceai din scoarta de crusin

Scoarta de crusin este extrem de eficienta in tratarea constipatiei acuta sau cronica, imbunatatirea digestiei si eliminarea parazitilor intestinali. De asemenea, favorizeaza tranzitul intestinal si nu interfereaza cu tratamentul medicamentos.

Ceai din frunze de senna

Frunzele de senna sunt cunoscute pentru efectele benefice pe care le au: reglarea tranzitului intestinal, diminuarea flatulentei, protejarea tesuturilor de efectul oxidativ si functionarea normala a tractului intestinal. Efectul laxativ se va simti dupa maximum zece ore de la consum.

Ceai lax plus

Cei care doresc un remediu natural, comod si eficient pentru a preveni problemele delicate pot incerca ceaiul lax plus care normalizeaza tranzitul intestinal si combate flatulenta.

Contine frunze si fructe de senna, scortisoara, fenicul, lemn dulce, seminte de coriandru si coaja de portocala si are o aroma extrem de placuta. Se consuma maximum trei cani pe zi, de preferat seara.

Cu infuzia de plante potrivita vei tine la distanta problemele delicate si vei avea o zi minunata! Fii inspirat si profita de efectele benefice ale remediilor naturale, savurand o cana de ceai laxativ de calitate!