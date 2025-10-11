x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Trup, minte, suflet Cum să faci sport toamna: Antrenamente adaptate la vremea rece

Cum să faci sport toamna: Antrenamente adaptate la vremea rece

de Redacția Jurnalul    |    11 Oct 2025   •   14:00
Cum să faci sport toamna: Antrenamente adaptate la vremea rece

Scăderea temperaturilor și reducerea luminii solare pot influența motivația de a face mișcare dar există diverse activități fizice adaptate sezonului rece pentru a-ți menține sănătatea și forma fizică.

Pe măsură ce zilele devin mai scurte, este recomandat să-ți ajustezi programul de antrenament, optând pentru momente în care te simți mai energic sau activități care se pot face atât în aer liber, cât și în interior.

Activități fizice de toamnă

Dans

Este potrivit indiferent de anotimp și contribuie la echilibrarea colesterolului, îmbunătățirea forței și a echilibrului, precum și la creșterea stimei de sine. Poți dansa acasă pe muzica preferată.

Yin Yoga 

Presupune menținerea prelungită a pozițiilor și intrarea într-o stare meditativă, oferind relaxare și reducând stresul. Această practică sprijină sănătatea emoțională, ajutând la adaptarea la sezonul toamnei.

Antrenamente de forță 

Se practică în interior și sunt ideale pentru lunile mai reci. Ridicarea greutăților reglează nivelul zahărului din sânge și poate reduce riscul de diabet de tip 2 și boli cardiace.

Alergarea în parc 

Permite combinarea mișcării cu aerul curat și socializarea. Se recomandă trasee de până la 5 kilometri, alternând alergarea cu mersul pe jos.

Culesul fructelor 

Reprezintă o formă activă de mișcare în aer liber, ce implică întinderi și răsuciri, necesare pentru menținerea mobilității, în același timp oferind diverse beneficii fizice, potrivit medicool.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: toamna sport exercitii fizice
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri