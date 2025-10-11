Cum să faci sport toamna: Antrenamente adaptate la vremea rece

Pe măsură ce zilele devin mai scurte, este recomandat să-ți ajustezi programul de antrenament, optând pentru momente în care te simți mai energic sau activități care se pot face atât în aer liber, cât și în interior.

Activități fizice de toamnă

Dans

Este potrivit indiferent de anotimp și contribuie la echilibrarea colesterolului, îmbunătățirea forței și a echilibrului, precum și la creșterea stimei de sine. Poți dansa acasă pe muzica preferată.

Yin Yoga

Presupune menținerea prelungită a pozițiilor și intrarea într-o stare meditativă, oferind relaxare și reducând stresul. Această practică sprijină sănătatea emoțională, ajutând la adaptarea la sezonul toamnei.

Antrenamente de forță

Se practică în interior și sunt ideale pentru lunile mai reci. Ridicarea greutăților reglează nivelul zahărului din sânge și poate reduce riscul de diabet de tip 2 și boli cardiace.

Alergarea în parc

Permite combinarea mișcării cu aerul curat și socializarea. Se recomandă trasee de până la 5 kilometri, alternând alergarea cu mersul pe jos.

Culesul fructelor

Reprezintă o formă activă de mișcare în aer liber, ce implică întinderi și răsuciri, necesare pentru menținerea mobilității, în același timp oferind diverse beneficii fizice, potrivit medicool.ro.