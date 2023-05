Cum se face o operație de augmentare mamară?

Mărirea sânilor cu implanturi (mamoplastia de augmentare) poate fi soluția la care recurgem dacă suntem nemulțumite de mărimea bustului nostru, dacă volumul sânilor ni s-a modificat din diverse motive (naștere, scădere în greutate, îmbătrânire) ori dacă unul sau ambii sâni nu s-au dezvoltat normal. Rezultatele vizibile ale operației vor fi modificarea mărimii și a profilului bustului, precum și ameliorarea echilibrului siluetei, dar cel mai mare câștig rămâne plusul de încredere pe care îl aduce o bună imagine asupra propriului corp.

Primul pas pentru reușita unei operații de acest tip este discuția amănunțită și deschisă cu chirurgul. Mărimea și forma implantului sunt foarte importante, de aceea recomandăm pacientelor să fie sincere în legătură cu așteptările lor, în discuția cu medicul. Tipul implantului și mărimea lui vor fi determinate nu doar de creșterea în volum dorită, ci mai ales de anatomia sânului, de elasticitatea pielii și forma corpului.

Opțiunile posibile pentru implanturi mamare sunt fie cele saline (pline cu ser fiziologic), fie cele cu silicon (umplute cu gel elastic). Cantitatea serului fiziologic din implanturile saline variază, modificând forma și fermitatea implantului. În cazul în care un implant salin se fisurează, acesta se va dezumfla, iar serul va fi absorbit și eliminat natural de corp. Pe de altă parte, gelul elastic din implanturile cu silicon dă o senzație și un aspect mult mai apropiate de țesutul natural al sânului. Dacă implantul prezintă scurgeri, gelul poate rămâne în capsula lui sau poate aluneca în buzunarul implantului. Un implant cu silicon nu se va dezumfla, dar dacă optăm pentru acest tip de implant mamar, vom avea de făcut consultații periodice, pentru a ne asigura de integritatea acestuia (ecografie, examinare prin rezonanță magnetică).

Procedura chirurgicală

Augmentarea mamară se realizează prin introducerea de implanturi sub țesutul mamar sau sub mușchiul pieptului. Intervenția chirurgicală durează de obicei între una și două ore și se efectuează sub anestezie generală.

Prima etapă a procedurii este incizia, care poate fi făcută într-unul din trei locuri: sub sân (incizia inframamară), în jurul areolei (incizia periareolară) sau în axilă (incizia transaxilară). Alegerea locului inciziei depinde de mai mulți factori, inclusiv preferințele pacientului, anatomia corpului și recomandările chirurgului.

Următoarea etapă este introducerea implantului, care poate fi umplut cu soluție salină sau silicon. Implantul poate fi inserat fie sub glanda mamară (poziționare subglandulară), fie sub mușchiul pectoral (poziționare submusculară). Alegerea locului de inserție a implantului depinde, la fel ca în cazul inciziei, de mai mulți factori.

Ultima etapă este suturarea inciziei. Chirurgul va folosi suturi dizolvabile, care nu vor necesita îndepărtare ulterioară. De asemenea, se va aplica un bandaj pentru a proteja zona operată și a minimiza umflarea.

Timpul de recuperare

Perioada de recuperare după o operație de augmentare mamară variază în funcție de fiecare persoană, dar în general durează câteva săptămâni. Este normal ca pacienta să experimenteze un anumit nivel de disconfort, umflare și vânătăi în primele zile după operație. De obicei, pacienta poate reveni la activitățile normale după o săptămână, dar exercițiile fizice intense trebuie evitate timp de cel puțin două-trei săptămâni.

Riscuri și complicații

Ca orice altă procedură chirurgicală, augmentarea mamară are anumite riscuri și potențiale complicații. Acestea pot include infecții, sângerări, formarea de cicatrici, durere, schimbarea sensibilității sânului sau mamelonului, complicații cu anestezia și posibilitatea unui rezultat cosmetic nesatisfăcător.

Un risc specific augmentării mamare este contractura capsulară, care apare atunci când țesutul din jurul implantului se întărește și comprimă implantul, provocând durere și modificarea formei sânilor. În astfel de cazuri, poate fi necesară o nouă operație pentru a înlocui sau elimina implantul.

Decizia de a efectua o augmentare mamară este una personală și profundă. Este esențial să aveți toate informațiile necesare și să discutați cu un chirurg specialist despre așteptările și temerile dumneavoastră. Un chirurg cu experiență și cunoștințe solide în domeniu vă poate ghida prin întregul proces și poate asigura cele mai bune rezultate posibile.

Dr. Radu Panțuru este un chirurg plastician de renume, cu o experiență vastă în augmentarea mamară. Abordarea sa personalizată, îngrijirea postoperatorie și dedicarea față de satisfacția pacienților fac din el o alegere excelentă pentru această procedură. Vă încurajăm să îl contactați pentru o consultație dacă sunteți interesată de acest tip de intervenție.

Augmentarea mamară poate aduce un spor de încredere în sine și poate îmbunătăți calitatea vieții, dar este esențial să vă amintiți că fiecare corp este unic și frumos în felul său. Operația de augmentare mamară este doar o operație care vă poate ajuta să vă atingeți obiectivele estetice, nu un standard de frumusețe absolut.