Formula simplă pentru a afla greutatea ideală. Explicațiile unui specialist

Formula Broca

Această metodă constă în scăderea a 100 de centimetri din înălțime pentru bărbați și 103 centmeri pentru femei, ajungând la valoarea greutății optime, potrivit medicului primar în chirurgie bariatrică, Florin Turcu. Medicul lasă o marjă de câțiva centimetri pentru femei, scăzând doar 103 centimetrir, în loc de 110 centimetri.

De exemplu, un bărbat care are o înălțime de 1,80 metri, greutatea sa ideală este 80 de kilograme. Totodată, o femeie cu înățțimea de 1,67 metri, greutatea recomandată este de aproximativ 64 de kilograme.

Diferențele între greutatea reală și cea ideală sunt considerate exces ponderal.

Diagnosticarea obezității

Specialistul subliniază importanța diagnosticării corecte a obezității, făcând referire și la IMC, care definește obezitatea prin valori de peste 30 kg/m².

De asemenea, medicul atrage atenția că sănătatea și echilibrul personal sunt mai importante decât estetica, recomandând un stil de viață activ și o alimentație echilibrată pentru menținerea unei greutăți sănătoase, potrivit dcmedical.ro.