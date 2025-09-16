Cum și-a reamenajat Monica Tatoiu locuința pentru a atrage sănătate, iubire și prosperitate

Principii Feng Shui pentru protecția casei

Ea a explicat la România TV că anumite obiecte plasate incorect în locuință pot bloca fluxul de energie, afectând sănătatea, dragostea și prosperitatea. Aceasta a arătat două cristale uriașe orientate spre ușă, statuete Buddha pentru protecție și de atragere a banilor, precum și alte simboluri feng shui, cum ar fi o broască cu ban în gură și cai la ferestre.

Monica Tatoiu a atras atenția că va urma o perioadă dificilă până în octombrie 2026 acest an și nu se recomandă să se facă foc în mijlocul casei pentru că poate aduce „boală și moarte”. Totodată, pentru protecția soțului său a amplasat o statuetă Buddha Medicine care să-l protejeze, subliniind că există remedii pentru orice situație în filozofia Feng Shui.

Cum a fost agresată de romi Monica Tatoiu

Vedeta a povestit și despre situațiile neplăcute cu care sa confruntat în ultima perioadă, printre care un incident cu o nuntă gălăgioasă a unei familii romi în București, unde a fost agresată fizic după ce a încercat să le aragă atenția. Ea a precizat că a fost călcaă pe picioare și scuipată de romi de față cu poliția, care le-a dat doar o amendă, noteaază stiripesurse.ro.

Monica Tatoiu ne recomandă să fim atenți la energiile din jurul nostru și să ne rugăm la Dumnezeu pentru protecție în acest an care vine cu boli și pierderi mari.