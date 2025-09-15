Ruminația: Când gândurile negative preiau controlul

Acest fenomen, frecvent asociat cu stresul și anxietatea, afectează capacitatea de concentrare și sănătatea mintală, avertizează specialiștii.

Academia Americană de Psihiatrie definește ruminația ca fiind procesul de „gândire obsesivă, repetitivă, care interferează cu alte activități mentale”.

Spre deosebire de simpla grijă, ruminația nu caută soluții, înschimb se concentrează exclusiv pe aspectele negative ale evenimentelor, alimentând un cerc vicios al emoțiilor negative, spune educatorul în sănătate mintală Tanya J. Peterson, potrivit a1.ro.

Efectele negative ale ruminației

- scăderea stimei de sine,

- dificultăți în luarea deciziilor,

- stres cronic

- insomnii

- agravarea tulburărilor depresive sau anxioase.

În plus, tensiunea mentală poate afecta și sănătatea fizică prin creșterea nivelului de hormoni de stres care afectează inima, tensiunea arterială și sistemul imunitar.

Cum să oprești ciclul gândurilor obsesive

Pentru a controla ruminația, experții recomandă mai multe tehnici:

- distragerea atenției prin activități plăcute,

- ancorarea în prezent prin observația detaliată a mediului,

- autocompasiunea în fața criticii interne:

- schimbarea mediului.

De asemenea, este utilă dezvoltarea stimei de sine și stabilirea unor obiective realiste care să reducă frustrarea și să sprijine progresul personal.

Dacă ruminația devine persistentă și copleșitoare este indicat să se apeleze la sprijin specializat de la psihologi ori psihiatri pentru intervenții terapeutice adecvate.

Echilibrul emoțional poate fi recăpătat prin conștientizarea gândurilor și acceptarea sentimentelor, deschizând calea către o stare de bine durabilă.