Vlad Ciurea dezvăluie rutina de seară. Cum să ai un somn profund și odihnitor

Medicul afirmă că o rutină corectă de seară poate reduce nivelul de stres și contribuie la un somn mai profund și mai odihnitor.

Specialistul a explicat că modul în care își încheie ziua are un rol esențial în menținerea echilibrului mental și a energiei pentru ziua următoare.

Lectura, elementul central al rutinei de seară

Pentru a se relaxa înainte de somn, dr. Vlad Ciurea apelează la o metodă simplă: lectura. Medicul evită însă cărțile cu teme tensionate sau care necesită multă atenție.

„În general, la ora 10 sunt în pat și citesc un roman. Nu de dragoste, nu polițist. Un roman de poveste”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, lectura unor texte relaxante ajută la reducerea stresului și la inducerea unei stări de calm, pregătind creierul pentru somn. În schimb, genurile, precum thrillerele sau romanele polițiste, pot menține activitatea mentală ridicată și pot întârzia instalarea somnului.

Câte ore de somn sunt suficiente

Deși recomandările generale indică adesea 8 ore de somn pe noapte, Vlad Ciurea consideră că durata optimă poate varia, în funcție de calitatea odihnei și de regularitatea programului.

„Șase ore și jumătate de somn sunt suficiente”, a precizat medicul.

Acesta subliniază că un somn constant, fără întreruperi și început la o oră fixă, poate fi mai eficient decât o perioadă mai lungă de odihnă, dar fragmentată.

Reguli simple pentru un somn mai bun

Pe baza recomandărilor medicului, o igienă corectă a somnului include câteva obiceiuri esențiale: culcarea în jurul orei 22:00, reducerea expunerii la ecrane cu cel puțin o oră înainte de somn și alegerea unei lecturi relaxante.

De asemenea, specialiștii în somn subliniază că stimulii puternici precum știrile negative sau filmele tensionate pot afecta calitatea odihnei și pot îngreuna instalarea somnului profund, notează dcmedical.ro.