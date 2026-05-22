Alertă în București înainte de concertul lui Max Korzh: Bătaie în Centrul Vechi! Fani ucraineni vs motocicliști români. Poliția a deschis dosar penal

București, sub alertă înainte de concertul Max Korzh: ce s-a întâmplat în noaptea incidentului din Centrul Vechi

Capitala României este în alertă înaintea concertului susținut de Max Korzh pe Arena Națională, după ce în noaptea de joi spre vineri au avut loc incidente violente în Centrul Vechi al Bucureștiului. Mai multe persoane, printre care cetățeni români și străini, au fost implicate într-un conflict care a degenerat în agresiuni fizice și a necesitat intervenția forțelor de ordine.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, incidentul a fost semnalat în jurul orei 03:00, după ce jandarmii aflați în zonă au observat escaladarea unei altercații între două grupuri de persoane.

„Astăzi, 22 mai 2026, în jurul orei 03:00, Secţia 27 Poliţie a fost sesizată de jandarmii din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti cu privire la un conflict între mai multe persoane pe o stradă din Sectorul 3. La faţa locului s-au deplasat jandarmi, care au constatat că două grupuri de persoane se împingeau şi se agresau reciproc. În urma intervenţiei prompte, conflictul a fost aplanat, prevenind escaladarea violenţei. Din cercetări s-a stabilit că în incident au fost implicate mai multe persoane, atât cetăţeni străini (cu vârste cuprinse între 17 şi 51 de ani) cât şi cetăţeni români (cu vârste cuprinse între 33 şi 52 de ani)”, a transmis vineri Poliţia Capitalei.

Fani străini și români, implicați în altercație

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, cetățenii străini implicați în conflict ar fi fani veniți în România pentru a participa la concertul artistului Max Korzh, un rapper originar din Belarus, cunoscut pentru mesajele sale anti-sistem și pentru popularitatea sa în Europa de Est.

În urma altercației, un bărbat de 51 de ani, cetățean străin, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Starea sa nu a fost detaliată oficial, însă autoritățile au confirmat intervenția rapidă a echipajelor medicale.

Intervenția jandarmilor în Centrul Vechi

Jandarmeria Română a transmis, la rândul său, un comunicat oficial în care a detaliat modul de intervenție al forțelor de ordine.

„În această dimineaţă, în jurul orei 02:45, jandarmii au intervenit în zona unui club din Centrul Vechi, unde a izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane. La sosirea echipajelor, au fost identificate persoanele implicate şi s-a procedat la restabilirea ordinii publice. Întrucât persoanele implicate nu s-au conformat somaţiilor legale adresate de jandarmi, a fost necesară folosirea mijloacelor din dotare pentru imobilizarea şi încătuşarea uneia dintre acestea. Totodată, la faţa locului a fost solicitat un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale unui bărbat, care, ulterior a fost transportat la spital”, menţionează Jandarmeria.

Dosar penal pentru tulburarea ordinii publice

În urma incidentului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe. Ancheta se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar mai multe persoane urmează să fie audiate.

Măsuri sporite de securitate înainte de concert

Evenimentul muzical programat pe Arena Națională atrage un interes major internațional. Potrivit estimărilor, peste 40.000 de persoane din Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia sunt așteptate la București pentru concertul lui Max Korzh.

În acest context, autoritățile române au anunțat măsuri sporite de securitate în zona stadionului. Vor fi efectuate controale pirotehnice și antiteroriste atât asupra persoanelor, cât și a autovehiculelor, pentru a preveni introducerea obiectelor interzise în incinta Arenei Naționale.