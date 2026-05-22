Alertă METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-05-2026 ora 18:00 până la : 22-05-2026 ora 19:30

In zona : Județul Alba: Sebeș, Săsciori, Șpring, Gârbova, Câlnic, Cenade, Doștat;

Zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu, Gârbova;

Județul Mureş: Sighișoara, Albești, Daneș, Vânători, Apold, Nadeș, Saschiz, Vețca;

Județul Harghita: Cristuru Secuiesc, Șimonești, Mugeni, Avrămești, Secuieni, Porumbeni, Săcel, Dârjiu, Ulieș;

Zona joasă a județului Sibiu, respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

Județul Sibiu: Săliște, Rășinari, Jina, Poiana Sibiului, Tilișca, Râu Sadului;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 18:00 până la : 22-05-2026 ora 19:30

In zona : Județul Brăila: Ianca, Viziru, Tufești, Chișcani, Șuțești, Movila Miresii, Vădeni, Măxineni, Traian, Gropeni, Mircea Vodă, Salcia Tudor, Bordei Verde, Surdila-Găiseanca, Gradiștea, Cazasu, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Gemenele, Romanu, Siliștea, Scorțaru Nou, Racoviță, Tichilești;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-05-2026 ora 17:40 până la : 22-05-2026 ora 18:40

In zona : Județul Călăraşi: Budești, Mânăstirea, Radovanu, Ulmeni, Curcani, Mitreni, Spanțov, Vasilați, Sohatu, Chiselet, Sărulești, Șoldanu, Valea Argovei, Nana, Luica, Frăsinet, Gurbănești, Nicolae Bălcescu;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 22-05-2026 ora 17:35 până la : 22-05-2026 ora 18:30

In zona : Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Lețcani, Popricani, Voinești, Erbiceni, Costuleni, Dumești, Comarna, Sinești, Valea Lupului, Mogoșești, Schitu Duca, Popești, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Gropnița, Horlești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Aroneanu, Țuțora, Românești, Grozești;

Se vor semnala : Averse torențiale ce vor cumula 25...35 l/mp, grindină cu diametrul de 2...3 cm, vijelie cu viteza vântului la rafală de 70…80 km/h și frecvente descărcări electrice.

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-05-2026 ora 17:30 până la : 22-05-2026 ora 18:30

In zona : Județul Argeş: Poiana Lacului, Buzoești, Vedea, Ungheni, Stolnici, Moșoaia, Lunca Corbului, Recea, Căldăraru, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Săpata, Râca;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-05-2026 ora 17:25 până la : 22-05-2026 ora 18:25

In zona : Județul Teleorman: Alexandria, Orbeasca, Plosca, Țigănești, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Călinești, Ștorobăneasa, Vârtoape, Cervenia, Băbăița, Olteni, Nanov, Vitănești, Măgura, Izvoarele, Brânceni, Rădoiești, Mavrodin, Smârdioasa, Nenciulești;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-05-2026 ora 17:25 până la : 22-05-2026 ora 18:25

In zona : Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Ogrezeni, Grădinari, Joița, Săbăreni, Cosoba;

Județul Ilfov: Buftea, Domnești, Ciorogârla, Dragomirești-Vale;

Județul Dâmboviţa: Potlogi, Tărtășești, Brezoaele, Poiana, Slobozia Moară;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN

Valabil de la : 22-05-2026 ora 17:10 până la : 22-05-2026 ora 18:05

In zona : Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Corbii Mari, Dragomirești, Dragodana, Petrești, Văcărești, Mătăsaru, Gura Șuții, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Vișina, Nucet, Sălcioara, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Lucieni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Cornățelu;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-05-2026 ora 17:05 până la : 22-05-2026 ora 18:00

In zona : Județul Galaţi;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Stănilești, Banca, Berezeni, Vinderei, Pădureni, Lunca Banului, Vetrișoaia, Roșiești, Tutova, Hoceni, Epureni, Grivița, Mălușteni, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Șuletea, Băcani, Vutcani, Găgești, Viișoara, Blăgești, Dodești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de 1...2 cm.

COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 16:55 până la : 22-05-2026 ora 17:55

In zona : Județul Brăila: Ciocile, Roșiori;

Județul Ialomiţa: Slobozia, Amara, Grivița, Munteni-Buzău, Căzănești, Ciochina, Reviga, Perieți, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Sălcioara, Cocora, Grindu, Ciulnița, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Albești, Colelia, Sărățeni, Buești;

Județul Buzău: Pogoanele, Padina, Brădeanu, Scutelnici;

Județul Călăraşi: Dragalina, Dor Mărunt, Perișoru, Lupșanu, Dragoș Vodă, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 16:45 până la : 22-05-2026 ora 18:00

In zona : Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Podu Iloaiei, Ciurea, Miroslava, Lețcani, Popricani, Voinești, Șipote, Erbiceni, Vlădeni, Dumești, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Focuri, Schitu Duca, Popești, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Gropnița, Horlești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Aroneanu, Țuțora, Românești, Roșcani;

Se vor semnala : Averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 16:35 până la : 22-05-2026 ora 17:35

In zona : Județul Călăraşi: Chirnogi, Căscioarele, Oltenița;

Județul Giurgiu: Comana, Adunații-Copăceni, Vărăști, Hotarele, Prundu, Colibași, Valea Dragului, Greaca, Gostinari, Isvoarele;

Județul Ilfov: Vidra, Copăceni;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 16:30 până la : 22-05-2026 ora 18:00

In zona : Județul Alba: Cugir, Sebeș, Săsciori, Șpring, Gârbova, Câlnic, Cenade, Doștat;

Zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu, Gârbova;

Județul Braşov: Victoria, Rupea, Voila, Jibert, Viștea, Cața, Bunești, Ucea, Șoarș, Cincu, Beclean, Drăguș;

Județul Mureş: Sighișoara, Sângeorgiu de Pădure, Albești, Daneș, Vânători, Apold, Nadeș, Saschiz, Vețca;

Județul Harghita: Cristuru Secuiesc, Șimonești, Mugeni, Atid, Avrămești, Secuieni, Porumbeni, Săcel, Dârjiu, Ulieș;

Județul Sibiu;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 16:10 până la : 22-05-2026 ora 17:00

In zona : Județul Dolj: Dăbuleni, Călărași, Ostroveni, Gighera, Bechet;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 16:05 până la : 22-05-2026 ora 17:05

In zona : Județul Giurgiu: Călugăreni, Băneasa, Frătești, Izvoarele, Oinacu, Singureni, Stănești, Daia, Mihai Bravu, Gostinu, Iepurești, Schitu, Stoenești;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 16:00 până la : 22-05-2026 ora 17:00

In zona : Județul Galaţi: Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Drăgușeni, Berești-Meria, Berești, Vânători, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Scânteiești, Cuca, Băleni, Rediu, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui;

Județul Vaslui: Huși, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Stănilești, Banca, Berezeni, Duda-Epureni, Vinderei, Pădureni, Drânceni, Lunca Banului, Vetrișoaia, Roșiești, Hoceni, Epureni, Albești, Mălușteni, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Tătărăni, Șuletea, Vutcani, Găgești, Arsura, Viișoara, Blăgești, Crețești, Dodești, Fruntișeni;

Se vor semnala : Averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 15:55 până la : 22-05-2026 ora 16:55

In zona : Județul Brăila: Chișcani, Vădeni, Traian, Cazasu, Unirea, Tudor Vladimirescu, Romanu, Siliștea, Tichilești;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 15:05 până la : 22-05-2026 ora 16:30

In zona : Zona joasă a județului Braşov, respectiv zona localităților: Făgăraș, Victoria, Rupea, Hoghiz, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Racoș, Jibert, Șercaia, Comana, Hârseni, Viștea, Homorod, Cața, Bunești, Ucea, Părău, Ungra, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Ticușu;

Județul Braşov: Hoghiz, Dumbrăvița, Hălchiu, Racoș, Crizbav, Șinca Nouă;

Județul Sibiu: Avrig, Racovița, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Iacobeni, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Bruiu;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 22-05-2026 ora 14:55 până la : 22-05-2026 ora 16:30

In zona : Județul Tulcea: Măcin, Isaccea, Jijila, Greci, Luncavița, Carcaliu, Turcoaia, Văcăreni, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 -55 km/h), grindină (1 -2 cm).