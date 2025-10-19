Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer

Cercetătorii de la University of Massachusetts Chan Medical School au dezvoltat nanoparticule lipidice care transportă doi agenți imunostimulatori, denumite „super-adjuvanți”, care pot fi administrate împreună cu antigene tumorale sau lizat de celule canceroase.

Sistemul combină agoniști ai căii STING și ai receptorului TLR4 pentru a promova producția sinergică de interferoni de tip I și alte citokine proinflamatorii în celulele care prezintă antigenul. Aceste nanoparticule au dimensiuni mici, de aproximativ 30-60 nanometri, ceea ce le permite să se dreneze rapid către ganglionii limfatici și să fie absorbite eficient de celulele dendritice.

Studiul, publicat în revista științifică Cell Reports, a testat sistemul pe mai multe modele de tumori agresive la șoareci, inclusiv melanom, cancer pancreatic și cancer mamar triplu negativ.

Rezultatele au fost remarcabile. Pentru melanom, 69% dintre șoarecii vaccinați au respins tumorile. În cazul cancerului pancreatic, 88% dintre șoarecii vaccinați au eliminat tumorile, iar pentru cancerul mamar triplu negativ, 75% dintre șoareci au respins provocarea tumorală.

Nanoparticulele au promovat creșterea celulelor T polifuncționale, precum și a celulelor B, creând un răspuns imunitar amplu împotriva cancerului. Toți șoarecii vaccinați care au supraviețuit provocării inițiale au rămas fără tumori și după o a doua provocare sistemică cu celule canceroase.

Sistemul a fost testat și pe celule umane de la trei donatori independenți, confirmând capacitatea sa de a promova producția semnificativă de interferon, ceea ce extinde relevanța și potențialul de aplicare clinică al acestei descoperiri.

Cercetătorii au subliniat că platforma este modulară și personalizabilă, putând fi adaptată pentru diferite tipuri de cancer fără a fi necesară secvențierea întregului genom sau screeningul bioinformatic complex.

Deși rezultatele sunt promițătoare, oamenii de știință recunosc că sunt necesare studii suplimentare pentru evaluarea completă a siguranței și eficacității pe modele animale mai mari înainte de a trece la studii clinice pe oameni.

Studiul a fost finanțat de Institutul Național al Cancerului, Institutul Național de Imagistică Biomedicală și Bioinginerie și Institutul pentru Științe Aplicate ale Vieții.

(sursa: Mediafax)