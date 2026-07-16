Yoga chiar face bine tuturor? 

„Exercițiile de meditație, yoga, pilates și alte asemenea activități fizice - sesiza dr. David Della Morte Canosci - pot fi considerate, din toate punctele de vedere, discipline sportive și, ca în cazul tuturor sporturilor, există argumente pro și contra practicării lor, în funcţie de nevoile fiecărei persoane în parte. Depinde foarte mult de natura exercițiilor. Yoga, de exemplu, are marele avantaj de a permite mobilizarea spatelui și a pelvisului, două dintre părțile corpului care suferă cel mai mult la maturitate. Cu toate acestea presupune şi poziții extreme, cu mobilizări importante, care se apropie de dislocări și care trebuie făcute cu multă precauţie, deoarece poate avem mobilitatea necesară pentru a le efectua, dar nu avem control asupra mișcării. Anumite mişcări extreme ale genunchilor și ale altor articulații care poate că deja sunt în suferinţă, precum meniscul și cartilajele, sau torsiunile excesive reprezintă un risc care ne expune unor posibile leziuni”.

Dimensiunea emoțională şi socială

În priza ideii expuse anterior: „Mult mai binevenită este integrarea unor exerciţii din yoga sau din pilates într-un program mai amplu şi croit pe măsura posibilităţilor noastre. Bine, adeseori, odată cu înaintarea în vârstă, intervine comoditatea: suntem absorbiţi de angajamente, poate am suferit vreo accidentare sau au apărut mici dureri. Sau poate ne blocăm într-o atitudine defensivă: «nu pot», «nu e de mine», «mă doare spatele»... şi toate acestea ne descurajează să facem mișcare. Comoditatea este cea dintâi care trebuie combătută. Dimensiunea emoțională şi cea socială devin atunci un stimulent fundamental”.

Fuga după endorfine

Mai precis: „Antrenamentul fizic ne dă o senzaţie de bine graţie producerii de endorfine, iar acestea acţionează asupra emoţiilor şi a stării noastre de spirit. Iată de ce exerciţiile fizice sunt prescrise în bolile neurologice depresive. Iar să facem sport împreună cu un prieten, cu partenerul, cu câinele este un stimulent extrem de puternic, mai mult chiar decât prescripţia din partea unui specialist. Producția de endorfine ne predispune la interacțiune și socializare, motiv pentru care multe sporturi se practică în echipă. Să ne gândim doar la succesul enorm pe care îl are şi l-a avut în ultimii ani padel-ul, probabil tocmai datorită acestui aspect social. Iar socializarea este un factor deloc secundar în ceea ce priveşte longevitatea”.

Yoga are marele avantaj de a permite mobilizarea spatelui și a pelvisului, două dintre părțile corpului care suferă cel mai mult la maturitate, dar presupune şi poziții extreme, care se apropie de dislocări. - Dr. David Della Morte Canosci

Mult mai binevenită este integrarea unor exerciţii din yoga sau din pilates într-un program mai amplu şi croit pe măsura posibilităţilor noastre. - Dr. David Della Morte Canosci