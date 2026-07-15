Exerciţiile fizice pot fi considerate o formă de terapie

Explicații pe larg am primit de la dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025): „Nu întâmplător, în centrele specializate de reabilitare după un infarct sau după o intervenție chirurgicală, exerciţiul fizic este întotdeauna parte integrantă din program. Tot astfel, pentru diabetul zaharat, boala cronică cu cea mai mare incidenţă în secolul nostru, prima terapie prescrisă nu este un medicament, ci restricția calorică și exercițiul fizic. Numai dacă aceste două terapii nu funcționează, se prescriu medicamente. Exerciţiul fizic este, de asemenea, esențial pentru cei care au suferit o formă de ischemie, care afectează funcţionalitatea anumitor zone ale creierului. În acest caz, mișcarea permite exploatarea neuroplasticităţii creierului, pentru a-l obișnui să îndeplinească aceleași sarcini, urmând însă alte rute”.

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Recuperare

Mai departe: „A realiza o anumită mişcare trimite un impuls nu numai motor, dar și cerebral, antrenând creierul să prezică mişcarea pe care va trebui să o facă. Acest lucru permite revascularizarea în zona respectivă, reactivarea sinapselor, eliberarea de neurotransmițători și, în cele din urmă, recuperarea a ceea ce ischemia a deteriorat. Se începe cu mișcări de bază, pentru a încerca mai apoi exerciții din ce în ce mai complexe, având mereu grijă ca acestea să fie la un nivel de dificultate accesibil pacientului, cu instrumentele pe care le are. Este important să fie monitorizată calitatea mişcării, deoarece persoanele care au o limitare tind să compenseze prin utilizarea altor părți ale corpului, dar, în scopul unei bune recuperări, tocmai partea disfuncţională este cea care trebuie să lucreze”.

Antrenament fizic, pe rețetă

Nu în ultimul rând: „Fireşte, rezultatul se schimbă în funcţie de vârstă şi de gravitatea episodului: un tânăr va putea să se recupereze chiar şi sută la sută. Ceea ce confirmă valoarea terapeutică a exerciţiului fizic în unele țări europene, cum ar fi Regatul Unit și Slovenia, el este prescris pe reţetă de către medic, întocmai ca un medicament, şi că există structuri din sistemul naţional de sănătate care oferă programe de antrenament fizic pentru persoanele în vârstă şi care, de asemenea, vizează promovarea sociabilității și a longevității: este cea mai bună dovadă a unui nivel de civilizație crescut și a unor măsuri eficiente de prevenţie”.

Despre David Della Morte Canosci

David Della Morte Canosci este profesor de neurologie la Școala de Medicină „Leonard M. Miller” din cadrul Universității din Miami și profesor universitar de nutriție umană și geriatrie la Universitatea Tor Vergata din Roma. În cadrul aceleiași universități, este director al Școlii pentru Studii Aprofundate în Știința Alimentației și coordonator al programului de masterat în Științele și Tehnicile Sportului. Conduce, de asemenea, unitatea operativă de Geriatrie a Policlinicii Tor Vergata. Considerat unul dintre cei mai buni experți în domeniul longevității și al prevenirii bolilor cronice, este consilier personal al ministrului Educației și Cercetării din Italia. În 2024 a fost inclus pe lista celor mai influenți oameni de știință din lume, evaluare publicată de Stanford University.

Nu întâmplător, în centrele specializate de reabilitare după un infarct sau după o intervenție chirurgicală, exerciţiul fizic este întotdeauna parte integrantă din program. - Dr. David Della Morte Canosci

Pentru diabetul zaharat, boala cronică cu cea mai mare incidenţă în secolul nostru, prima terapie prescrisă nu este un medicament, ci restricția calorică și exercițiul fizic. - Dr. David Della Morte Canosci