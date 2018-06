Cum mergi cu 9 bani pe kilometru în trafic de coșmar

A fost cea mai vândută marcă de mașină electrică în 2018, în Germania, cea mai importană piață europenă. Kia Soul EV a reușit să depășească VW Golful electric și Renault Zoe la un preț comparabil, chiar dacă vorbim de o autonomie mai mică. Atuul lui Soul este că oferă o autonomie onestă și o caroserie de crossover. Am testat vreme de trei zile prin traficul bucureștean de coșmar Kia Soul EV și-am remarca un lucru important: pentru 100 de km parcurși am consumat 15 kwh, adică bani cât pentru 1,5 litri de benzină.

Kia Soul EV este un autovehicul electric produs de concernul sud-coreean Hyundai care îmbină avantajele unui crossover urban cu cele ale unui automobil la care emisiile sunt zero. În jungla urbană, un automobil electric uimește în primul rând prin faptul că e aproape mut. Niciun sunet nu deranjează călătoria care pare desprinsă dintr-un basm în care există covoare zburătoare. Spre deosebire de o mașină electrică construită încă de la început pentru acest scop, Soul este varianta modificată a crossoverului în care producătorul a ales o soluție care nu a tăiat din volumul portbagajului - ca la majoritatea limuzinelor modificate – și a reușit să dea o stabilitate mai mare automobilului. Bateria de 30 kWh/90 kW are 290 de kg în varianta cu sistem de încălzire inclus și este plasată sub podea. Astfel, centrul de greutate al mașinii este coborât, iar crossoverul este mai stabil. Acumulatorul este și punctul nevralgic al mașinii, cel puțin în varianta actuală. Asta pentru că energia înmagazinată în cele 206 celule cu un volum de 243 de litri este suficientă pentru o autonomie ideală de 250 de km și una reală de 220 de kilometri. Spuneam ca am avem de-a face cu o mașină electrică onestă. După circa 100 de kilometri parcurși prin trafic de București, în mare parte, autonomia a rămas stabilă la cifra inițială cu bateria 100% încărcată: 220 de km fără aer condiționat, 210 cu clima pornită. Pentru a reduce cât mai mult consumul de energie, inginerii Kia au recurs la diverse artificii. Unul dintre ele, rar întâlnit, este dirijarea climei doar pentru șofer în situația în care acesta se află singur în mașină. Pentru aceasta trebuie acționat un buton special plasat pe consola centrală.

Meteo-dependentă

Autonomia despre care vorbim a fost obținute în condiții atmosferice aproape ideale, adică o temperatură în jur de 25 de grade celsius. Este bine știut că bateriile pierd din energia pe care o pot furniza odată cu scăderea temperaturii sub zero grade. Este posibil ca pe timp de iarnă geroasă, autonomia să scadă destul de drastic, cu cel puțin 30% dacă este să ținem cont de cifrele avansate de concurență. De exemplu, pentru un Renault Zoe cu o baterie de 40 kWh, la 70 de km/h, 25 de grade Celsius și aer condiționat pornit, autonomia este de 301 km, în vreme ce la aceeași viteză, cu încălzire și temperatură exterioară de -15 grade, autonomia scade la 200 de km. La o mașină electrică esențială este și viteza de deplasare. La viteze mici și în trafic aglomerat, în mod sigur bateria se încarcă mult mai repede decât în cazul unui parcurs pe autostradă la viteză constantă de 130 de km/h. Conform calculelor avansate de Renault pentru Zoe, pentru temparaturi de -15 grade și viteză de croazieră pe autostradă, autonomia de 300 de km ajunge la 113 km, iar la temperaturi de 25 de grade, la 150 de km. Așadar, aplicând proporțional am putea deduce că, pe timp de iarnă, Kia Soul EV are toate șansele să atingă o autonomie de 100 de km pe autostradă.

25 de ore la priza de acasă

Vestea bună este că SUV-ul este capabil să-și reîncarce bateriile la 80% din capacitate în doar 23 de minute la stația rapidă de 100 kW, 375 V și 172A sau în 33 de minute la stație de 50 kW. Pentru aceasta este nevoie de un cablu special și o stație pe măsură, facilitate destul de rară acum în România. La o priză obișnuită, prin intermediul unui prelungitor care este inclus, bateriile se pot încărca până la 100% în 25 de ore la priză de 8A, în 20 de ore la priză de 10 A sau în 5 ore și 40 de minute dacă conexiunea suportă curenți de 27 de amperi. Pe de altă parte, nu este nevoie ca bateria să stea tot acest timp la încărcat, autonomia obținută fiind egal proporțională cu timpul cât stă la priză. Dacă autonomia ar putea fi un impediment în acest moment, veste bună este că din anii următori, Soul EV va beneficia de bateria de pe Kia Niro EV Concept care a fost prezentat în Las Vegas. Acesta este de 64 kWh și ar putea asigura o autonomie de 380 de km la o putere de 200 de cai, sau peste 400 de km în varianta de motorizare pentru Soul EV de 110 cai.

Consum echivalent de 1,5 litri

Dacă depășim hopul psihologic al autonomiei, avem parte doar de vești bune. Prima ar fi că 100 de km parcurși la volanul unui Soul EV în trafic infernal de București costă doar 9 lei, adică echivalentul unui consum de carburant de 1,5 litri/100 de km. Dezavantajul major pentru România este lipsa infrastructurii pentru încărcarea mașinilor electrice, în special a stațiilor rapide de încărcare, dar se fac pași rapizi pentru amplasarea unor astfel de puncte de încărcare. Un alt câștig este cel al taxelor zero atât în prezent, cât și pentru viitor, și al faptului că vorbim de o mașină cu poluare nulă, nu doar la nivel de noxe, ci și al sunetului emis. Apoi, cel puțin în aceste momente, statul acordă stimlente în valoare de 10.000 de euro pentru fiecare mașină electrică cumpărate, un nivel record la nivelul UE. Astfel, o mașină electrică cumpărată din România cu o reducere de 10.000 de euro se poate vinde foarte bine în alte țări ale UE unde bonusul nu este atât de mare, chiar și după o utilizare de câțiva ani. Un avantaj caracteristic pentru Kia este garanția pe care o acordă vehiculelor vândute, implicit și bateriei, și care ajunge la 7 ani sau 150.000 de km.

Maxim de putere din start

Kia Soul EV are în trafic un comportament specific unui crossover. Poziție înaltă pentru șofer la volan, gardă la sol mare, spațiu interior confortabil, mai ales pentru pasagerii din spate, și un portbagaj care ajunge la 281 de litri, dar care se poate mări prin scoaterea podelei și renunțarea la suportul de susținere pentru roata de rezervă. Motorul este o “mașină sincronă” cu magneți permanenți de 110 cai putere și 81 de kW electrici. Important de știut este că acel cuplu maxim, și mare în același timp, de 285 de Nm este atins încă de la prima rotație a motorului. Practic, șoferul va avea la dispoziție de la prima mișcare puterea maximă pe care o poate furniza mașina sincronă. Motorul este capabil să funcționeze și reversibil încărcând acumulatorul la frânare care astfel devine recuperativă. Soul are la cutia de viteze automată o poziție specială, însemnată cu litera B, în care fânarea recuperativă se produce automat odată ce se ridică piciorul de pe pedala de accelerație. Sprintul până la 100 de km/h se face în 11,2 secunde, însă până la o viteză de 60 de km/h acesta este și mai rapid. Viteza maximă de care este capabilă Kia Soul EV este limitată la 145 de km/h. Peste această valoarea energia consumată de motor ar crește mult și ar limita drastic autonomia. Panta maximă ce poate fi abordată este de 33 de grade. De specificat că deși masa maximă admisă este de 1.960 de kg, ca orice automobil electric, nici Kia Soul EV nu este indicat pentru tractarea unei rulote. Un alt atu al unei mașini electrice este costul redus de întreținere. Pentru că nu există foarte multe piese în mișcare, în afara unor inspecții vizuale și tehnice, consumabilele se reduc la plăcuțele de frână sau lichidele de refrigerare, frână sau parbriz.

Interior premium

Interiorul lui Soul EV este foarte bine lucrat, cu materiale de bună calitate și la standarde premium. Există atât răcire cât și ventilare pentru scaunele din față, spațiu mare pentru picioarele pasagerilor din spate, scaune încălzite în spate, legătură facilă cu telefonul mobil și un sistem de sunet care se aude foarte bine. Soul EV dispune de un sistem de avertizare a pietonilor, un fel de sunet virtual al motorului, element care va deveni obligatoriu conform legislației UE. Există un sistem de management a stabilității vehiculului care corectează traiectoria când se efectuează simultan frânarea şi virarea sau în timpul acceleraţiei, mai ales pe suprafeţe umede, alunecoase sau pe drumuri accidentat. De asemenea, sistemul Flex Steer îți permite să conduci având un feedback al direcției sport, mai dur, sau unul comfortabil, mai ușor. Volanul este îmbrăcat în piele și poate fi și încălzit printr-o simplă apăsare de buton. Pentru a controla starea de încărcare a bateriei pe bord există un indicator cu patru leduri care poate fi citit și din exteriorul mașinii. Prețul unui Kia Soul EV este de 22.445 euro cu TVA în varianta ECOBUS și de 24.468 în cea TRENDBUS cu tichet Rabla și Remat Plus incluse.

CIFRE

7 ani garanție sau 150.000 de km pentru motor și baterie

220 km autonomia reală la 25 de grade celsius

23 de minute, timp de încărcare la stația de 100 kW

Avantaje

nepoluantă

consum mic și cost redus de întreținere

ECO tichet de 10.000 de euro

Dezavantaje

- autonomie în funcție de temperatura mediului și viteză

- lipsa infrastructurii

- timp mare de încărcare la priza clasică