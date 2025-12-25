x close
Mesajul de Crăciun al președintelui Nicușor Dan: "Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni"

de Redacția Jurnalul    |    25 Dec 2025   •   11:45
Sursa foto: Șeful statului le transmite românilor "Crăciun binecuvântat!".

"Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei, şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre", afirmă preşedintele Nicuşor Dan.

"Naşterea lui Hristos este pentru noi, creştinii, sărbătoarea speranţei, a luminii şi a adevărului credinţei. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre.

Momentele petrecute în familie şi bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai preţioase daruri, pe care, în tumultul vieţii de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui", a scris şeful statului, joi, de Crăciun, pe Facebook.

"În aceste zile speciale, să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa şi hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere. Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!", îşi încheie preşedintele mesajul.

