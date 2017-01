Cum se conduce singură o limuzină

Maşini autonome. E sintagma la modă în industria auto. Se investesc miliarde de euro pentru dezvoltarea unor tehnologii revoluţionare care au ca singur scop să înlocuiască şoferul uman cu un computer care vede, aude şi decide singur. Pentru că e o tehnologie scumpă, variante în fază incipientă ale ei au fost implementate pe maşini pe măsură. Adică limuzine al căror preţ de plecare depăşeşte 100.000 de euro. Este şi cazul automobilului pe care l-am testat vreme de o săptămână. Un BMW 740Le xDrive i Performance. Nume pretenţios pentru nava amiral a celebrului constructor bavarez. Pe scurt, un hibrid cu capacităţi de a se conduce singur şi proprietăţi care să justifice preţul, adică fix 144.045 de euro.

E dificil să vorbeşti despre lucruri care includ tot ce e mai bun de la un mare constructor auto. Iar atunci când acesta se luptă pentru supremaţie în clasa premium, lucrurile devin şi mai complicate. De aceea o să încep descrierea Seriei 7 cu ce m-a impresionat pe mine mai mult, încercând să fac abstracţie de atuul unei astfel de maşini, care este confortul cu care cucerește din prima. Am să las pentru mai încolo descrierea arsenalului care face din Seria 7 un lux şi am să vorbesc la început despre cât de autonomă poate fi o maşină care are dreptul de a fi condusă în traficul de zi cu zi. Cel mai straniu sentiment îl ai atunci când iei mânile de pe volan şi maşina ocoleşte singură sensul giratoriu revenind pe trasa dictată de marcajele de pe asflat şi participanţii la trafic. M-au trecut toate apele făcând eforturi să nu pun mâna pe volan în Piaţa Charles de Gaulle şi lăsând maşina să-şi facă de cap. S-a descurcat onorabil până în momentul în care mi-a solicitat asistenţa.

Ce vezi, ce simţi

Practic, şoferul este dirijat prin intermediul unor pictograme care apar pe head-up display-ul din faţa sa, indicaţii care îmi spun când să las şi când să înşfac volanul. Sistemul se activează/dezactivează rapid cu ajutorul unor butoane de pe volan. Dacă vrei să simţi de ce e în stare, nu trebuie să iei neapărat mâinile de pe volan şi să-i urmăreşti mişcările, poţi doar să-l laşi uşor să-ţi zburde printre degete. Ca totul să meargă strună trebuie ca marcajul de pe şosea să fie vizibil, iar senzorii şi camerele video să nu fie acoperiţi de noroiul de pe drumurile patriei. Sistemul funcţionează în tandem cu cruise controlul adaptativ păstrând distanţa faţă de automobilul din faţă, oprind şi pornind după acesta. O simplă apăsare de frână te trezeşte brusc la realitate şi anulează toată joaca. Mare întrebare este însă dacă factorul uman va fi capabil să ţină pasul cu tehnologia. Vom fi pregătiţi psihologic să tragem un pui de somn în vreme ce maşina se conduce singură? Eu recunosc că sunt departe de acestă fază, stresul pe care l-am avut lăsând maşina să-şi facă de cap a fost mult mai mare decât plăcerea de a o conduce.

Putere hibridă

Dar de ce nu m-aş da pe mâna robotului care îmi controloază autonomia. Pentru că sub capota lui BMW 740Le xDrive există un propuslor care livrează 327 de cai putere de toată frumuseţea. Incredibila forţă este distribuită inteligent către toate cele patru roţi prin intermediul sistemului xDrive şi al unei cutii automate cu opt trepte. Puterea este livrată de un motor pe benzină de 1998 cc care asigură 258 de cai şi un cuplu de 400 Nm. Aceasta este în fapt şi forţa de care şoferul dispune, în mod real, în orice moment. BMW utilizează tehnologia TwinPower Turbo cu control variabil al supapei Valvetronic, inclusiv control variabil al arborelui cu came . Surplusul până la 327 este asigurat de un motor electric sincron de 113 cai putere care are un cuplu serios, de 250Nm, disponibil încă de la turaţie redusă. Nu există o compunere prin adunare a puterilor pentru că acestea nu sunt livrate la nivel maxim în acelaşi moment.

Sprint ameţitor

Maximul de putere asigură limzinei a cărei greutate depşeşte 2075 de kilograme de oţel, aluminiu, fibră de carbon şi magneziu un sprint uimitor până la 100 de km/h în doar 5,3 secunde, cu o secundă mai mult decât la Seria M care depăşeşte 500 de cai putere. Acceleraţia de care este capabilă impunătoarea limuzină de 5,23 metri lungime şi 1,9 metri lăţime transformă executiva într-o bestie capabilă să se întreacă la liniuţă cu alte maşini. Motorul electric răcit cu lichid al hibridului plug-in este integrat în sistemul de transmisie al automobilului. Conform cifrelor oficiale se pot parcurge până la aproximativ 37 km în modul xDrive în regim 100% electric cu viteză maximă de până la 120 km/h. Pentru un parcurs în modul pur electric se acţionează MAX eDrive. Acesta se dezactivează automat când bateria este epuizată sau se apasă acceleraţia la podea. În realitate, partea hibridă a bolidului-limuzină se simte destul de puţin. Conform computerului de bord, dintr-un total de 67 de km făcuţi în regim urban, doar 18 km au fost parcurşi în modul 100% electric. Hibridul în schimb scuteşte seria 7 de orice fel de timbru de mediu ar apărea şi reduce impozitul cu 90%. Încărcare în regim plug-in se poate face doar la tensiune de 220 V, la prize dedicate sau la cele folosite în consumul casnic. Este nevoie de aproximativ patru ore pentru încărcarea completă a bateriei. La sistemul cu plată Wallbox încărcarea completă se face în circa 2,75 ore, timp în care habitaclul poate fi preîncălzit sau răcit. BMW foloseşte o baterie de înaltă tensiune aşa că volumul acesteia este mai redus ocupând un spaţiu mai mic în portbagaj, acolo unde este aşezată. Oricum, volumul acestuia scade la 420 de litri, suficient, dar mic în comparaţie cu ceea ce te aşteptai având în vedere gabaritul maşinii.

Consum de speriat

Producătorul dă o cifră ideală de consum mixt de circa 2,5 litri la 100 de km. Cifrele de pe bord au arătat altfel. Un plin de benzină de 78 de litri îmi asigura o autonomie de 225 de km. Am crezut că nu văd bine atunci când m-am urcat la volan. Cifra iniţială se schimbă însă odată ce automobilul rulează şi intră în funcţiune sistemul de frânare recuperativă care reîncarcă bateria. Am reuşit astfel să mai adaug circa 68 de kilometri în regim urban, acolo unde se şi aplică, în principal, frânarea recuperativă combinată, pentru economie, cu funcţia start-stop. Consumul mediu urban a fost de circa 17 litri la sută, într-un regim confort. Dacă testezi maşina în modul sport sau sport+ consumul ajunge la cifre ameţitoare. Chiar dacă pentru cine are să dea peste 144 de mii de euro pe o asemenea maşină, un plin de 400 de lei nu contează, întrebarea este dacă totuşi acesta ajunge pentru un drum Bucureşti-Litoral fără oprire la pompă. Interesant este că deşi aveam pe bord mai bine de un sfert de rezervor plin, computerul de bord mă atenţiona să fac plinul pentru că autonomia scade sub 90 de km. Pentru că specificaţia principală a Seriei 7 este confortul, există pe lângă un sistem adaptativ al suspensiei şi posibilitatea reglării acesteia crescând sau coborând garda la sol în funcţie de scopul propus – viteză sau obstacole. Există şi un sistem care asigură un management al energiei prin anticipare şi analizeaza rutei planificate. Sistemul colectează şi procesează limitele de viteză şi informaţiile în timp real cu privire la condiţiile de trafic.

Unde stă bossul

Am lăsat la urmă cireaşa de pe tort. Luxul pe care BMW îl pune la bătaie pentru cucerirea clientelei premium. Seria 7 are doar patru locuri. Cel mai important este cel din dreapta spate. Special construit pentru confort. Cel care îl ocupă are la dispoziţie un fotoliu care poate fi modificat pe orice direcţie, poate fi ventilat, încălzit şi dotat cu mai multe tipuri de masaj. Totul se poate dirija de pe o tabletă aflată pe gigantica cotieră din spate. De acolo poate fi scoasă şi o măsuţă pliabilă, în vreme ce picioarele întinse ale ocupantului din spate se pot odihni pe o strapontină prinsă pe scaunul din faţă, reglabilă şi aceasta după dorinţă. Există un plafon panoramic care se poate ajusta după necesităţi, iar pe tetieră se pot monta displayuri pe care pot rula dvd în format blueray sau se poate face mirror de pe smartphone.

Parchezi din cheie

Sistemul de sunet este un surround Harman Kardon special reglat pentru interiorul Seriei 7, iar telefonul poate fi încărcat prin wirelles. Tot fără fir poate fi încărcată şi cheia maşinii, gadget care este capabil să furnizeze informaţii despre maşină – autonomie, dacă e închisă sau deschisă, sau care permite pregătirea limuzinei pentru drum prin preîcălzirea sau prerăcirea habitaclului de la distanţă. Aceste date şi comenzi pot fi accesate şi prin intermediul BMW ConnectedDrive App de pe telefonul mobil. Ca opţional, din cheie se poate face şi parcare sau garare din afara maşinii în locuri în care ar face imposibilă ieşirea şoferului din automobil. Sistemul multimedia poate fi dirijat prin gesturi presetate, la îndemână fiind modificarea volumului, acceptarea sau respingera unui apel telefonic sau schimbarea staţiilor radio. Evident, fiind vorba de o variantă de top a BMW, există de la faruri Led cu laser, la inserţii de lemn nobil sau dozatoare de parfum ambiental special create pentru Seria 7. Principalii concurenţi sunt Mercedes S Class şi Audi A 8.

Avantaje

- capabilităţi de maşină autonomă

- confort şi putere

- tehnologii de ultimă oră

Dezavantaje

- consum mare

- autonomie electrică redusă

- are doar patru locuri

Cifre

- 5,3 secunde până la 100 de km/h

- 36 de km, autonomie ideală electrică

- 250 de km/h, viteza maximă limitată electronic