Cum se mișcă o mașină cu 27 de senzori

194 de cai putere și tracțiune intergrală cu 27 de senzori care monitorizează permanent comportamentul mașinii. Mazda CX5 are abilitățile unei feline, sigură pe ea, elegantă în mișcări și destul de rapidă atunci când e cazul. Prețul pentru un astfel de exemplar ajunge la aproape 34.000 de euro pentru versiunea de top cu echipare aproape full-option.

CX-5 este cel mai mare model Mazda care se vinde în România. SUV-ul compact are doi frați mai mari, CX-9 care are ca țintă piața americană în special datorită proporțiilor sale, și nou apărutul CX-8, care va intra în producția anul acesta după ce în septembrie a fost prezentat la Tokyo. CX-5 nu excelează în privința gabaritului, având o lungime de 4,55 metri, o greutate la gol de 1,5 tone și cu un ampatament de 2,7 metri, suficient pentru a oferi pasagerilor un spațiu comod. CX-5 se face remaracată însă prin modul în care știe să empatizeze cu pasagerul. Sentimentul este că avem de-a face cu o mașină care se modelează pe șofer dându-i senzația că nu are de-a face cu un automobil, ci mai degrabă cu un fel de exoschelet ce dispune de multă forță și sisteme sofisticate. De altfel, tehnologia implementată pe noile mașini este atuul pe care Mazda îl aruncă în luptă cu produsele concurenței. Japonezii din Hiroshima au câte o surpriză la fiecare capitol al mașinii, fie că e vorba de motorizare, transmisie, spațiu interior sau sistem de siguranță. Dar ceea ce se simte cel mai bine este comportamentul lui CX-5.

Tracțiune AWD

Am testat timp de trei zile noul SUV pe un traseu care a cuprins aproape orice tip de drum sau trafic care se poate întâlni. Adică București-Poiana Brașov și retur cu mici escapade pe drumuri forestiere pline de zăpadă sau noroi înghețat. Cu un trafic în care 10 kilometri au fost făcuți în 90 de minute sau un parcurs pe o autostradă goală. Mazda a dovedit în primul rând că știe să abordeze fără emoții orice parcurs și o face precis. Pe serpetine, sistemul AWD de tracțiune integrală mișcă automobilul pe trasa aleasă de șofer, fără abatere. Sistemul de tracțiune integrală este monitorizat integral de computerul mașinii, iar puterea este dirijată automat către cele două punți, sau numai către una dintre ele – cea din față, în mod automat. Computerul ia decizii în funcție de aderența la calea de rulare, la necesarul de putere cerut de șofer și ținând cont de economia de combustibil. Șoferul nu are acces la controlul tracțiunii, astfel că nu se poate alege un 4x4 permanent pentru drumuri grele, de pildă. Ceea e însemnă că aventura în afara drumului prin diverse locuri desfundate trebuie să se facă cu măsură, chiar dacă garda la sol de 190 de mm ar putea îndemna la aventură. Cutia automată este partajată astfel încât să dea senzația că ai conduce una manulă.

Modul sport

Există un buton plasat lângă schimbătorul de viteze care dă posibilitatea șoferului să piloteze în modul sport. Pe această setare, turația motorului pe benzină este ținută la nivel mai ridicat, peste 3.000 de rot/min, iar sunetul scos de propulsor este unul gutural care te atenționează că dispui de mai multă putere. În fapt, motorul aspirat de de 2,5 litri pe benzină este ținut la un nivel la care se poate atinge rapid cuplul maxim de 400 de Nm disponibil de la 4000 de rot/min. Pe modul sport care intra imediat în funcțiune se simte mai mult puternic motorul și se poate atinge sprintul până la 100 de km/h în cele 9,2 secunde anunțate de producător. Din cauza gabaritului, CX-5 nu are abilități sportive pregnante și s-ar putea să nu îndeplinească pe deplin așteptările comparativ cu cei 194 de cai putere disponibili la motor, însă este capabil să facă față cu succes provocărilor în trafic. Manevrabilitatea este sporită și de structura rigidă a caroseriei şi de sistemul G-Vectoring Control, un software inovator care controlează înclinarea maşinii pentru o mai bună stabilitate. În privința consumului eu am reușit să ating un minim de 6,4 litri la 100 de km în extraurban, aproape de cel de 6,1 litri la sută anunțat de producător. În regim mixt după circa 385 de km incluzând serpentine, trafic bară la bară pe DN1, autostradă și ceva trafic de București, consumul a fost de 8,6 litri la 100 de km, iar pe autostradă acesta a coborât la 7,4 litri/100 de km. Cifre bune dacă ținem cont că avem de-a face cu un motor de benzină de 2,5 litri. La cifra de consum a ajutat, mai ales în trafic bară la bară, și sistemul implementat pentru start/stop. Idling Stop Technology folosește tehnici de injecție directă de combustibil și poziționarea optimă a pistoanelor, pentru ca repornirea să se facă cât mai rapid. Sistemul i-ELOOP utilizează un capacitor pentru stocarea energiei recuperate în timpul decelerării care este folosită pentru aprinderea farurilor, pornirea climatizării, a sistemului audio sau a sistemelor auxiliare neesențiale.

Sisteme de asistență

Impresionantă este multitudinea de sistem de siguranță de care dispune CX-5. Mazda spune că există 27 de senzori care inițiază peste 200 de ajustări pe secundă pentru a ajuta șoferul să recunoască posibile pericole, să evite coliziunile dacă este posibil și să reducă severitatea accidentelor atunci când sunt inevitabile. Cel mai mult iese în evidență Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de mers. LDWS detectează marcajele rutiere pe suprafața drumului și te avertizează dacă depășești neintenționat banda. Interesant este că se încearcă o ușoare corecție automată a direcției prin intervenția asurpa acesteia ceea ce se traduce prin rotații ușoare ale volanului. Este de ajuns să dai ușor drumul volanului pentru a lăsa practic mașina să ia singură virajele și să păstreze banda. Atenție, însă, nu avem de-a face cu un sistem autonom în adevăratul sens al cuvântului, ci doar cu ușoare corecții asistate serios de către șofer, dar care sunt foarte eficient mai ales pe timp de noapte sau de oboseală avansată a șoferului. În plus, sistemul este capabil să semnalizeze acustic, vizual și prin vibrații depășirea involuntară a benzii de rulare. Sistemul poate fi dezactivat printr-o simplă apăsare de buton. Tot pentru evitarea accidentelor există și un sistem de monitorizare a unghiului mort. Pentru monitorizarea traficului din spate și din unghiul mort se folosește un senzor radar cu unde milimetrice, care te avertizează în privința vehiculelor care se apropie atunci când schimbi direcția. Avertizările sunt transmise atât prin intermediul unor leduri-pictograme care se aprind în oglinzile laterale cât și prin afișare pe head-up display-ul proiectat pe o bucata de plastic transparent, astfel că șoferul nici măcar nu mai trebuie să-și miște privirea pentru a știi că se apropie ceva din spate. Sistemul intră în funcțiune la viteze de peste 30 km/h. Dacă pornești semnalizarea iar sistemul detectează un vehicul care se apropie din spate, te avertizează și cu un cu un semnal sonor. Sistemul folosește același senzor și pentru funcția care monitorizează împrejurimile vehiculului în marșarier, avertizându-te dacă detectează vehicule care se apropie din lateral. Există și un Control al vitezei de croazieră cu radar care îți permite să reglezi viteza mașinii și să o menții fără a folosi pedala de accelerație. Sistemul folosește un senzor radar cu unde milimetrice, situat în grila frontală a mașinii, pentru a monitoriza și evalua viteza relativă și distanța față de vehiculul din față și îți ajustează viteza pentru a menține o distanță de siguranță.

Frânarea automată

Senzorii monitorizează în permanență și distanța și viteza de apropiere de obstacolele din față și poate pregăti frânele pentru o oprire de urgență, dacă este cazul. Este inclusă și o funcție de recunoașterea pietonilor precum și una de recunoaștere a semnelor de circulație. CX-5 este echipat standard cu asistentul de frânare inteligent avansat, un mecanism autonom de frânare de urgenţă. Acesta este capabil să evite o potenţială coliziune sau cel puțin să reducă viteza impactului. Sistemul foloseşte o cameră frontală pentru a monitoriza drumul din faţă, care operează între 4 şi 80 km/h. În plus, este capabil și să efectueze oprirea de urgență în cazul manevrelor imprudente cu spatele.

Pauză de cafea

Sistemul de alertare a atenției șoferului detectează orice schimbări provocate de oboseală în stilul de conducere. Acesta monitorizează în mod constant comportamentul și alertează printr-o pictogramă de avertizare care apare direct în raza ta vizuală, sugerându-ți să iei o pauză de cafea. Mazda spune că sistemul e conceput să „învețe” obiceiurile șoferului la viteze peste 65 km/h, monitorizând unghiul volanului și viteza vehiculului și combinându-le cu informații primite de la camera frontală cu senzori. Există și un faruri adaptive cu LED care comută automată pe faza scurtă pentru a evita efectul de orbire al celorlați șoferi. În plus, faza scurtă cu rază extinsă permite ca LED-urile să ilumineze ambele laterale ale drumului pe o rază mai largă, pentru a ilumina intersecțiile și curbele.

Lucrătură fină

Interiorul dă dovadă de o grijă pentru detalii, atât la nivelul finisajelor cât și al cusăturilor. Scaunele sunt comode, dispun de susținere laterală și sunt dotate cu încălzire și pentru pasagerii din spate. Interiorul este unul pe care îl întâlnim la toată clasa Mazda și dispune de legătură cu telefonul mobil, de un sistem de 10 incinte acustice Bose - în cazul echipării Revolution Top și hayon acționat electric. Comenzile se pot da de pe tabletă, volan sau prin intermediul butoanelor aflate lândă schimbătorul de viteze. Volumul portbagajului este de 506 litri, dar poate ajunge la 1.620 de litri în varianta cu scaunele rabatate.

27 de senzori monitorizează comportamentul lui CX-5

506 litri capacitatea portbagajului

Avantaje

manevrabilitate

multitudinde de sisteme de asistare

consum bun în raport cu puterea motorului

Dezavantaje