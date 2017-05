Cum se simt maşinile de stradă în situaţii extreme

Automobilele destinate publicului larg sunt testate în condiţii extreme înainte de a fi construite în serie şi puse în vânzare. Operaţiunile implică piloţi specializaţi şi verificări complexe care, teoretic, acoperă orice situaţie care s-ar putea ivi. Renault a organizat pentru ziariştii de presă auto o zi dedicată testărilor noilor produse, atât a celor electrice, cât şi a celor sportive şi de transport de marfă. Am avut ocazia să testez pe autodromul Titi Aur noul Megane GT diesel, noile sisteme de tracţiune implementate pe Kangoo şi Master, dar şi Zoe cu noua baterie care asigură o autonomie de 400 de km.

Cel mai fierbinte experiment a avut loc pe circuitul cu şicane şi ace de păr de pe circuit. Acolo a fost testat, în condiţii de asfalt umed, pentru că ziua a fost una ploioasă, noul Megane GT dci cu motorul de 165 de cai, cutie automată cu dublu ambreiaj şi 4Control. Produs de Renault în colaborarea cu divizia Sport a concernului, maşina are avantajul unui cuplu diesel de 380 Nm, cu 100 de Nm mai mulţi decât la varianta pe benzină de 205 cai putere. Avem astfel la dispoziţie o forţă mai mare, chiar dacă nu vorbim de acelaşi sprint pe care îl asigură un propulsor turbo pe benzină. Oricum, pe circuit, cea mai importantă treabă a făcut-o sistemul 4Control care permite rotirea roţilor din spate pentru a menţine maşina pe trasă cât mai fidel cu dorinţa şoferului. Spre comparaţie, a fost testat şi modelul Clio RS Trophy de 200 de cai turbo. Chiar dacă Clio este mai scurt, Megane GT a reuşit să stea mai bine pe curbe decât meziunul, permiţând abordarea cu viteze mai mari a virajelor.

Experienţa Clio Cup

Punctul culminant au fost cele două bestii Clio Cup special preparate pentru curse care au fost aduse pentru a fi testate cot la cot cu GT dci şi Clio RS Trophy. 200 de cai putere şi o cutie automată cu dublu ambreiaj, dar tunate special pentru curse. O maşină de pe care a dispărut tot ceea ce nu este strict necesar. O cursă la bordul unui Clio Cup seamănă cu o vizită în altă lume. Accesul în habitaclu se face prin câteva bare care au rolul de a proteja piloţii şi a rigidiza maşina. Scaunul te ţine strâns şi, dacă n-ai greutatea unui pilot, practic te simţi ca un dop umflat într-un gât strâmt de sticlă. Eşti bine ancorat cu un sistem de centuri inspirat din cel al piloţilor de avioane. Nimic din interiorul maşinii nu aminteşte de un habitaclu clasic şi confortabil. Displayul este înlocuit cu unul specific Sport care afişează în principal turaţia. O foaie de aluminiu ţine loc de tapiţerie, iar pedalierele sunt compuse rudimentar din bucăţi de tablă. Schimbătorul este exclusiv pe padele, iar pornirea se face de la buton. Zgomotul pe care-l face motorul la pornire oferă o senzaţie unică. Lipsa oricărei antifonări şi puterea propulsorului te fac să te simţi ca şi cum ai avea ataşat pe post de rucsac un motor de rachetă. Puterea erupe în spatele tău cu un zgomot infernal în vreme ce tu te chinui să mişti bestia sub privirile binevoitoare ale pilotului titular pe maşină. Prima încercare a fost fără succes. La fel şi ce-a de-a doua. M-am simţit ca la şcoala de şoferi. Pilotul din dreapta mea s-a îndurtat şi mi-a vândut secretul: trebuie ridicată turaţia înainte de a lua piciorul de pe ambreiajul foarte tare. Şi-am pornit simţind toată puterea celor 200 de cai şi fiecare curbă. Emoţia a fost atât de intensă încât am reuşit să aburesc geamurile bestiei. După trei ture concluzia a fost că-ţi trebuie nervi de oţel şi o inimă puternică pentru a face faţă excesului de adrenalină

Unde a ajuns ZOE

A urmat testul cu ZOE în noua prezentare. Adică aceeaşi maşină care a reuşit să devină cel mai bine vândut automobil electric din Europa, dar cu o autonomie dublată. Şi asta fără a creşte greutatea autoturismului. “Renault aduce un suflu nou în segmentul mașinilor electrice, acum că autonomia ZOE este de 400 km NEDC. Este o mare realizare în motorizarea 100% electrică, care va permite clienților să se simtă confortabil cu alegerea electrică”, a declarat Hakim Boutehra, directorul General RCR. ZOE are acum o baterie de 41 kWh care asigură o autonomie de 300 de km în ciclu real de funcţionare de în zonă urbană şi climat temperat în zonă limitrofă celei urbane. Timpul de încărcare pentru bateria Z.E. 40 este similar cu cel al bateriei standard, astfel încât procesul nu durează mult. Producătorul dă asigurări că fiecare 30 de minute de încărcare a bateriei echivalează cu o autonomie de 80 de km. Un simulator prezent pe pagina Reanult Franţa arată care este autonomia reală a noului Zoe. La o viteză de 50 km/h, temperatură exterioară de peste 25 de grade, fără aer condiţionat şi cu jante de 15 inchi autonomia ajunge la un maxim de 382 de km. Folosirea aerului condiţionat scade autonomia cu 21 de km. Cea mai rea situaţie este pe timp de iarnă, la temperaturi de sub -15 grade când la o viteză de 130 km/h, cu jante de 17 inchi şi căldura pornită se ajunge la o autonomie de doar 110 km. Folosirea butonului Eco, care asigură un management al energiei, facilitează un câştig de autonomie de 15% în regim urban şi periurban. Bateria este centrul de greutate al noului model pentru că oferă o energie dublă pentru acelaşi gabarit. Acumulatorul, dezvoltat în parteneriat cu LG Chem, folosește tehnologia litiu-ion cu densitate mai mare de acumulare a energiei prin optimizarea chimiei pilelor pentru creșterea densităţii energetice. Sistemul de management electronic al bateriei optimizează folosirea energiei în mișcare, în timp ce noul sistem de circulare a aerului menține temperatura bateriei la nivel constant. Preţul noului ZOE de 400 km încă nu a fost anunţat pentru România. În Franţa, preţul pleacă de la 23.700 de euro pentru echiparea Life şi ajunge la 28.100 de euro pentru echiparea Edition One cu piele Nappa, sistem de sunet Bose şi 6.000 de ore de folosire a bateriei incluse în preţ. Preţul pentru închirierea lunară a bateriei este, în Franţa, de 178 de euro.

Marfă prin mocirlă

Cea de a treia încercare a presupus testarea noilor sistem de tracţiune de pe autovehicule comerciale ale Renault în condiţii de utilizare extremă. Adică pe zona de off-road de un kilometru lungime şi opt metri lăţime de pe circuitul de la Crevedia, în condiţii de ploaie şi mocirlă. Întreaga gamă de vehicule comerciale de serie Kangoo, Master și Trafic este dotată cu tehnologia Extended Grip. Aceasta îmbunătățește puterea de tracțiune a roților, la pornire și la viteză mică pe drum accidentat sau suprafețe alunecoase. În cazul în care sistemul detectează că roțile motrice patinează, iar celelalte sunt imobile, intuiește că aderența este foarte scăzută şi reduce puterea motorului. Computerul consideră că pe un start pe zăpadă, noroi sau gheață, cel mai bine este ca roțile să fie lăsate să se rotească pentru a găsi aderența, dar mai ales pentru a prinde viteză, folosind puțina aderență disponibilă. Pentru performanţe superioare celor oferite de Extended Grip Renault pune la dispoziţie tehnologia X-Track. Sistemul foloseşte un diferențial cu alunecare limitată instalat în cutia de viteze, un sistem mecanic de transfer a cuplului bazat pe fricțiunea a opt discuri dispuse alternativ, care permite sporirea aderenţei. Pentru Master există un tip de tracţiune 4×4 realizat în colaborare cu Oberaigner Automotive. Transmisia integrală împarte cuplul între trenurile de rulare faţă-spate în funcție de încărcare. Atât în varianta X-Track cât şi în cea Master 4x4 garda la sol este mărită ajungând până la un plus de 65 mm. Cu protecţia pentru scut şi pneurile speciale mud and snow, Kangoo, Master și Trafic au reuşit să se descurce fără sincope în situaţiile extreme simulate pe circuitul lui Titi Aur.





-382 de km, autonomie reală a noului ZOE la o temperatură de peste 25 de grade şi o viteză de 50 km/h

- 165 de cai, puterea motorului de pe noul Megane GT dCi

- 65 mm în plus pentru suspensia faţă pe noul Master 4x4





1. Noul Megane GT dci de 165 de cai şi cutie automată EDC s-a bătut de la egal cu Clio Cup pe circuitul Tit Aur

2. Noul ZOE a depăşit barierea psihologică a celor 300 de km electrici. Guvernul României dă 10.000 de euro la achiziţia fiecărui automobil electric

3. Reductorul lui Master 4x4 măreşte cuplul motor în afara cutiei de viteze cu circa 40%.