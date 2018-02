Mașină nouă sau second-hand?

Este întrebarea pe care și-o pune oricare român care vrea să-și cumpere un automobil. Hotărârea depinde, în primul rând, de banii pe care vrei să-i cheltui sau cât anume ești dispus sau poți să împrumuți de la banci. Dacă finanțele disponibile nu se încadrează în nivelul minim al unui automobil nou, sau dacă bugetul este pentru un automobil premium, atunci cazul iese din discuție. Cel mai greu este de luat o decizie atunci când banii la dispoziție sunt potriviți și pentru un automobil nou, dar și pentru unul second hand cu mai multe opțiuni decât cel nou. Care sunt avantajele și dezavantajele celor două situații le analizăm în cele ce urmează.

Alegerea unei mașini pentru marea majoritate a românilor pleacă de la fondurile disponibile. Cine nu și-ar dori fix în parcarea de la bloc, măcar în ciuda vecinilor, un bolid de sute de cai. Sau un SUV care sare lejer de 100.000 de euro. Realitatea ne face însă să apelăm la tichete Rabla și la multe calcule după ce evaluăm atent costurile mașinii. Regula de aur în materie de împrumut pentru un bun de folosință îndelungată, așa cum e o mașină, spune că marja de împrumut trebuie să fie de zece la sută din venitul familiei. După această regulă, două persoane cu venituri medii, 2434 lei net în luna februarie, au la dispoziție o rată de maxim 500 de lei, adică circa 110 euro. La un împrumut de cinci ani, banii le-ar ajunge doar pentru un Logan în echiparea de bază și asta în condițiile în care ar da un avans de 300 de euro și ar beneficia de dobândă zero. Dacă în discuție intră și un tichet Rabla de 6.500 de lei, adică circa 1.400 de euro, familia cu venituri medii pe economie își poate permite să viseze la un Logan mai accesorizat, un motor mai puternic, de generație mai nouă sau o altă marcă. Cum ar fi o Skoda Fabia dacă mai au un avans de 800 de euro, un Fiat Tipo pentru un avans de 930 de euro, un Renault Clio dacă au pus de-o parte 1.350 de euro sau chiar un Opel Astra dacă au de plătit în plus peste rate circa 2.000 de euro. Și aici se cam încheie visul unei familii cu venituri medii în România. Ca exemplu de calcul, pentru un Duster 4x4 diesel care ajunge să coste 18.750 de euro cu TVA. Deci familia în discuție ajunge ca din rate gândite după regula de aur să acopere doar 35% din suma necesară. Și de aici încolo totul se bazează pe riscul financiar pe care cineva vrea să și-l asume de dragul unei mașini.

Varianta second-hand

Aici se deschide și capitolul în care se ia în discuție mașina second-hand, mai ales după eliminarea taxei de mediu. La prețul la care s-ar cumpăra un Renault Clio nou sau o Opel Astra, cine are 11.000 de euro poate alege un automobil dintr-o gamă superioară cu mai multe opționale. Aici intervine comparația care are ca principali factori vechimea automobilului, numărul de kilometri de la bord și tipul mașinii, berlină sau SUV. Pe piața din Germania, direct de la sursă, în jur de 10.000 de euro costă un VW Tiguan din 2008 cu 134.000 de km la bord sau un VW Touareg de 224 de cai putere din 2009, dar cu 248.000 de km la bord. Sau pentru mașini cu an de fabricație 2016 sau 2017, un VW Polo, Ford Fiesta, Hyundai i10 și lista poate continua. Mașini cu câteva zeci de mii de kilometri la bord. Suna foarte tentant, mai ales că automobilele vândute în Germania sunt aproape de full-option. Pentru kilometri mai puțini și prețuri mai mici, dar riscuri infinit mai mari, se poate apela la siturile românești de anunțuri sau târgurile de mașini pline de samsari. Mai există și varianta parcurilor auto second-hand oferite de firme serioase sau importatori, dar aici prețurile sunt sensibil mai mari decât cele de pe siteurile din străinătate și conțin în mare parte mașini rulate pe drumurile din România, deci în condiții grele mai ales pentru trenul de rulare.

Nou înseamnă scump

Să vedem care sunt avantajele și dezavantajele celor două mari variante. Mașina nouă este scumpă. Achiziția ei presupune costuri inițiale mari. Apoi există cheltuielile post vânzare care nu sunt deloc mici. E bine să plecați de acasă cu lecția învățată și calculele făcute. Dealerul va încerca să vă umfle bugetul mai ales când vă suiți la volanul mașinii din showroom sau pipăiți frumusețea roșie mult visată. Este indicat să-i cereți dealerului să vă facă în primul rând un calcul de rate, cu toate comisioanele incluse, dacă există în ofertă o finanțare directă. Nu semnați din prima, mai testați piața și vedeți ce promoții au alte bănci. Apoi, foarte important, întrebați care sunt costurile post-vânzare. O simulare a costurilor reviziei pe toată perioada de garanție este necesară, mai ales dacă se oferă o garanție de 7 ani. La prima vedere este doar în folosul cumpărătorului, însă profită mult și vânzătorului. Pentru că reviziile făcute la serviceul imporatorului, chiar și un banal schimb de ulei și filtre, sunt sensibil mai costisitoare decât în altă parte. Neprezentarea la termenul fixat pentru revizie sau efectuarea în alt service atrag pierderea garanției. Un alt aspect care trebuie lămurit de la început este care dintre piesele mașinii sunt acoperite de garanție. Nu e tocmai fericit cazul în care aveți impresia că garanția acoperă un ambreiaj defect pentru ca apoi să trebuiască să plătiți 2.500 de lei pentru schimbarea lui. Un alt cost pe care îl impune o mașină nou, în special când este gajată la bancă, este polița CASCO care excede celei RCA și se calculează în funcție de valoarea automobilului.

Nou înseamnă mai sigur

Avantajele unui autoturism nou sunt multe. În primul rând vorbim de o siguranță sporită față de modele anterioare. Toți producătorii sunt obligați să se supună normelor europene în domeniu, din ce în ce mai drastice. Numărul de stele EuroNCAP pe care le atinge un model este important pentru că organizația își revizuiește permanent standardele și un automobil care acum câțiva ani era cotat la trei stele, acum abia dacă atinge o stea. Statul contribuie la cumpărarea unei mașini noi cu 6.500 de lei, dar se poate ajunge și la 10.000 de euro pentru un automobil electric. Un automobil nou se încadrează în ultima normă de poluare ceea ce presupune taxe mai mici pentru viitor în România sau în cazul unui periplu prin orașele europene unde poluarea este drastic taxată. Confortul crește și el de la o generație la alta, fie că e vorba de diverși asistenți ai șoferului, de legătură multimedia prin internet sau de materialele folosite. Și Dacia este cel mai bun și la îndemână exemplu. Costurile legate de întreținere sunt cele legate de revizii. Piesele scumpe care s-ar putea defecta la o mașină second-hand sunt acoperite de garanție în cazul unei mașini noi. Nu în ultimul rând, un autoturism cumpărat cu mai multe opționale ține la preț la revânzare.

În căutarea chilipirului

Avantajele unei mașini second-hand țin în primul rând de costul de achiziție. Apoi, la o anumită sumă de bani poate fi cumpărată o mașină care nouă ar ieși cum mult din orice calcul de buget. Reviziile, cum ar fi schimbul de ulei sau de placuțe de frână, se pot face la un un preț mai bun decât cel al service-ului pus la dispoziție de dealer. Clientul este liber să-și aleagă furnizorul de piese de schimb care pot fi și aftermarket în cazul în care nu vorbim de părți neesențiale ale mașinii. Chiar dacă este neindicată ca sursă, dezmebrările pot fi utile în unele cazuri dacă nu ne referim la piese care țin de siguranța traficului sau nu au fost supuse uzurii excesive. Elocvent este cazul modulului de climă. Unul nou ajunge la 2.500 de euro, pentru o mașină care a costat circa 30.000 de euro, pe când la dezmembrări acesta se poate cumpăra și cu câteva sute de lei. Avantajele unei mașini second-hand se opresc aici, iar găsirea unui automobil nou ține, de multe ori, de norocul cumpărătorului și de atenția pe care acesta o acordă atunci când face achiziția. Cum ar fi de pildă un control la un service serios cu teste mai scumpe, dar mai relevante pentru starea mașinii.

Atenție la epave

Dezavantajele unui automobil la mâna a doua sunt numeroase. Cel mai periculos este cel care ține de siguranță. Un studiu dat publicității în decembrie 2017 de un site specializat în verificarea trecutului mașinilor second-hand arăta că 14% dintre automobilele puse în vânzare au avut avarii serioase având în vedere costurile reparaților suferite, iar 6% au fost daună totală. Adică avem de-a face cu mașini reconstruite din epave. Dacă procentul pare mic, trebuie să-l raportăm la numărul de automobile înmatriculate în 2017 după eliminarea taxei auto și în cifre reale avem de-a face cu 30.000 de potențiale pericole majoare la adresa circulației publice. Conform aceleiași surse, 6 din cele 10 mașini verificate au prezentat daune ascunse. Cifrele vorbesc despre amploarea fenomenului țepelor pe piața second-hand. Alte dezavantaje pot apărea din cauza kilometrajului modificat, a riscului unor defecte majore care pot surveni după cumpărare sau a unui nivel de poluare ridicat care va atrage taxe mari.

Explicatie foto

Modul în care se vor vinde mașinile se va schimba în curând pentru că online înseamnă mai ieftin inclusiv pentru client

cifre

6% din mașinile second hand verificate în 2017 au fost daună totală

130 grame CO2/km, nivelul maxim de poluare pentru care în 2017 s-a acorda tichet Rabla

10% din venitul familiei, procenul de aur de îndatorare la cumpărarea unei mașini noi

Avantaje mașină nouă

siguranță

taxe mici

primă de la stat

Dezavantaje mașină nouă

costuri de achiziție mari

costuri mai mari post vânzare

poliță CASCO obligatorie

Avantaje mașină second-hand

cost de achiziția mai mic

mai multe modele la dispoziție

opționale mai multe

Dezavantaje mașină second-hand