Stroe mută inaugurările de autostrăzi pe persoană fizică

În acest an, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deschis traficului 15 km de autostradă. Vestea proastă este că până la sfârşitul acestui an nu va mai deschide alte tronsoane de autostradă, deşi ar putea să facă acest lucru. Motivul neoficial este ambiţia noului ministru al Transporturilor, Felix Stroe, de a tăia el panglica la anul şi de a-şi trece cât mai mulţi kilometri de autostradă deschişi în dreptul numelui său.

Încă din primele zile ale mandatului său de ministru al Transporturilor, constănţeanul Felix Stroe a avansat o cifră fabuloasă pentru România în ceea ce priveşte kilometrii de autostradă ce vor fi deschişi traficului anul viitor. Nu mai puţin de 150 de kilometri. Cum a ajuns la această cifră, nu a explicat, dar analiza stadiului lucrărilor în teren ne arată că nu se va ajunge în 2018 la 150 de kilometri, chiar cu o mobilizare exemplară a constructorilor, dacă anul acesta se vor deschide circa 60 de kilometri.

În luna martie a acestui an, a fost inaugurată o porţiune din Lotul doi al Autostrăzii Lugoj-Deva, cuprins între localităţile Traian Vuia şi Margina, în lungime de 15 kilometri.

Sunt aproape gata aproape 60 km

Potrivit raportărilor CNAIR, la începutul lunii noiembrie, Lotul 4 de pe Autostrada Sebeş-Turda, în lungime de 16,3 kilometri, avea un grad de execuţie fizică de 90%, iar Lotul 3 de pe aceeaşi autostradă, în lungime de 12,45 kilometri, avea un grad de execuţie fizică de 95,76%. În total, am putea vorbi de 28,75 de kilometri care ar putea fi deschişi până la sfârşitul acestui an pe Autostrada Sebeş-Turda. De asemenea, pe Autostrada Lugoj-Deva s-ar putea deschide până la sfârşitul anului 20 de kilometri din Lotul 4, iar pe Autostrada Braşov-Borş, tronsonul Gilău-Nadăşelu, în lungime de 8,7 kilometri, este finalizat în proporţie de 95,76% (lipseşte însă podul peste Someş). În total, putem vorbi de 57,45 de kilometri care ar putea fi deschişi până la sfârşitul acestui an, aproape de cifra de 60 de kilometri promisă de CNAIR.

Artificiu pentru a ajunge la 150 km

Dacă toţi aceşti kilometri ar fi deschişi în 2017, anul viitor ar fi exclus să se ajungă la 150 de kilometri inauguraţi. Dacă însă se sistează tăierile de panglici, iar loturile 2, 3 şi 4 de pe Autostrada Lugoj-Deva, aproape 92 de kilometri, care au un grad fizic de realizare cuprins între 67,43% şi 95,62%, ar fi gata anul viitor, ministrul Transporturilor şi-ar putea bifa promisiunea. Ar mai fi şi Lotul 3 al Autostrăzii Orăştie-Sibiu, în lungime de 22,11 kilometri şi un grad de fizic de execuţie la începutul lunii noiembrie de 96%, dar aici a fost reziliat contractul încheiat cu constructorul.

Grad fizic de execuţie

Cu excepţia loturilor menţionate mai sus, restul sunt departe de finalizare şi, indiferent câtă presiune s-ar pune pe constructori pentru a urgenta ritmul lucrărilor, şantierele nu vor putea fi închise anul viitor. Mai ales că unele lucrări încă nici nu au început.

Autostrada Bucureşti-Braşov, Tronson Bucureşti-Ploieşti: 0%

Autostrada Braşov-Borş, Tronson Câmpia Turzii-Gilău - pod peste Someşul Mic: 0%

Autostrada Braşov-Borş, Tronson Nadăşelu-Mihăieşti: 0%;

Autostrada Braşov-Borş, Tronson Mihăieşti-Suplacu de Barcău:-;

Autostrada Braşov-Borş, Tronson Suplacu de Barcău-Borş: 52,12%;

Autostrada Braşov-Borş, Tronson Târgu Mureş-Ogra, Lot 1: 0% ;

Autostrada Braşov-Borş, Tronson Târgu Mureş-Ogra, Lot 2: 55%;

Autostrada Braşov-Borş, Tronson Ogra-Câmpia Turzii, Lot 1: 31%;

Autostrada Braşov-Borş, Tronson Ogra-Câmpia Turzii, Lot 2: 16,2%;

Autostrada Brasov-Borş, Tronson Ogra-Câmpia Turzii, Lot 3: 5%;

Autostrada Sebeş-Turda, Lot 1: 39%;

Autostrada Sebeş-Turda Lot 2: 43,17%;

Mica restructurare la CNAIR

Unul dintre marii susţinători ai lui Felix Stroe care l-au împins spre funcţia de ministru al Transportului, deşi nu are nicio competenţă profesională sau managerială în acest domeniu extrem de sensibil pentru România, a fost preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan. Şi, cum orice serviciu trebuie recompensat, noul ministru pregăteşte o mică restructurare a CNAIR, astfel încât la Focşani, în fieful lui Oprişan, să înfiinţeze o direcţie regională de drumuri şi poduri.

În 27 de ani de democraţie, am avut 27 de miniştri la Transporturi şi doar 762 de kilometri de autostradă, din care 125 de kilometri erau moştenirea lăsată de regimul comunist. Anul trecut nu s-a deschis niciun kilometru de autostradă, iar anul acesta rămânem cu 15 kilometri