Alina din Electrica investeşte în Sarmale finlandeze

Societatea Energetică Electrica SA, cu acţionariat majoritar de stat, s-a întărit în ultimul timp cu 14 directori, mulţi dintre ei personaje interesante, racolate de la concurenţa privată. Dacă Iuliana Andronache, fost director Electrica SA, se poate lăuda cu un salariu anual net de peste un milion de lei, figurile proaspete aduc cu ele averi impresionante: directorul general Cătălin Stancu are zeci de mii de metri pătraţi de terenuri, dar şi venituri la secret, Mihai Darie, actualul director financiar are câteva milioane de lei în conturi, în timp ce Alina Marta Munteanu, directoarea pentru Proiecte Strategice, are afaceri ciudate în Scandinavia.

Alina Marta Munteanu a venit pe postul de director al Departamentului Proiecte Strategice al Electrica SA de la compania concurentă E.ON. Munteanu are două apartamente în Bucureşti şi două în Mediaş, un Audi A3 şi nouă active financiare la secret, cu explicaţia că au valori variabile. La secret sunt şi veniturile obţinute anul trecut de la E.ON. Directoarea Electrica are titluri de stat de 80.400 lei, acţiuni nespecificate la societăţi listate la bursă, controlează Pro Business Communication Services SRL şi Promo Consult SRL din România, dar şi trei firme cu sediul în ţări scandinave.

La Sarmale, înainte

Una din ele este Setly AB, o firmă de contabilitate cu trei angajaţi, înfiinţată în 2015 în Stockholm, cu afaceri de 954.000 de coroane suedeze (95.400 euro) în 2016 şi pierderi de 547.000 de coroane. Tot în Stockholm funcţionează din 2010 şi Arvito AB, o firmă de consultanţă fără niciun angajat, cu afaceri de 616.000 coroane în 2016 şi un profit de 251.000 coroane. În fine, Alina Marta Munteanu deţine şi o firmă de construcţii din Helsinki, cu un nume cât se poate de ciudat: Sarmale Investments Oy.

600.000 de euro este valoarea împrumuturilor acordate de directoarea Electrica

Înfiinţată în iunie 2016, Sarmale Investments Oy a raportat pentru 2016 pierderi de 20.024 euro, iar anul trecut a fost pe minus cu 37.840 euro. Şi mai interesant, directoarea Electrica a împrumutat Setly AB cu 263.098 coroane şi Arvito AB cu 108.385 coroane, în timp ce în conturile Sarmale Investments Oy a virat nu mai puţin de 500.000 de euro, ca împrumut în nume personal. De asemenea, Alina Marta Munteanu a împrumutat-o şi pe Eugenia Munteanu cu 405.000 lei.

Leafă de un milion de lei de la Electrica

Unul din cei mai fericiţi şefi Electrica SA este Iuliana Andronache. Fosta directoare financiară are un teren, două apartamente şi o casă, două maşini şi cinci conturi bancare burduşite cu 780.000 lei şi 20.000 de euro. Andronache a încasat anul trecut de la Electrica un salariu net de 1.052.406 lei, echivalentul a 19.000 de euro pe lună.

Un om foarte bogat este şi directorul general Cătălin Stancu. Opt terenuri, un apartament şi trei case, două maşini, şi cinci conturi bancare la secret, cu specificaţia că sunt variabile

Şi Mihai Darie, noul director financiar al Electrica, are o avere impresionantă: câte un teren şi o casă în Ilfov, respectiv Prahova, două maşini şi 21 de conturi şi depozite bancare, în care deţine peste 1,4 milioane lei, 100.000 de euro şi 6.625 de dolari. Directorul Electrica şi soţia sa au acţiuni la Nuclearelectrica, Digi Communications NV şi Medara Gift SRL, acordând în nume personal împrumuturi de peste 150.000 lei. Mihai Darie a raportat pentru anul trecut venituri de peste 720.000 lei de la Nuclearelectrica, ca director financiar şi membru în Comisia de negociere pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4, dar şi dobânzi şi dividende de încă 82.000 lei.