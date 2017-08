ANAF a colectat cu 6,8 miliarde de lei mai puţin decât trebuia

Deficitul bugetar, adică diferenţa dintre încasările şi cheltuielile făcute de statul român, din primele şapte luni din 2017, a trecut de 5,1 miliarde de lei. Şi asta cu toate că statul a strâns la maximum şurubul cheltuielilor şi a făcut o economie de 8,75 miliarde de lei din tăierea investiţiilor publice şi de 1,5 miliarde de lei din reducerea de bunuri şi servicii publice. Altfel, deficitul bugetar ar fi explodat, în condiţiile în care cheltuielile cu salariile publice s-au majorat cu 20,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ministerul Finanţelor a făcut publice datele privind execuţia bugetului general consolidat pe primele şapte luni ale anului 2017. Cifrele prezentate arată că execuția bugetului general consolidat pe primele șapte luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 5,1 miliarde de lei, respectiv 0,63% din PIB, față de deficitul de 1,74 miliarde de lei, respectiv 0,23% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2016. Însă lucrurile stau cu mult mai dezastruos dacă le raportăm la bugetul pe 2017.

ANAF adună prea puţini bani

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat cu 6,8 miliarde de lei mai puţine taxe şi impozite fiscale (cota unică, TVA şi accize) faţă de estimările pe care s-a bazat bugetul pe anul în curs. Stăm prost la încasările din accize, unde am adunat numai 14,3 miliarde de lei, şi la cele din TVA, unde am strâns 29 miliarde de lei, cu mult sub nivelul programat. Şi impozitul pe venit şi pe profit a înregistrat o scădere cu 5,8%, Fiscul trebuia să aducă la buget 24,3 miliarde de lei, în prima jumătate a anului, dar a reuşit numai 22,9 miliarde de lei.

În schimb, s-a adunat mai mult decât s-a estimat la contribuţiile sociale, unde s-a înregistrat un plus de 1,4 miliarde de lei, şi la veniturile nefiscale (din activităţi economice, din monopoluri, contribuţii pe medicamente etc.), unde s-a înregistrat un plus de 4,79 miliarde de lei.

Pierdem banii europeni

Bugetul pe 2017 se bazează mult şi pe fondurile europene. Guvernanţii mizează să atragă 21,3 miliarde de lei, de la Uniunea Europeană, în 2017, ceea ce înseamnă că în primele şapte luni ar fi trebuit să atragem circa 12,43 miliarde de lei. Însă suma a fost de numai 6,5 miliarde de lei, adică jumătate din banii pe care contam.

Investiţiile şi cheltuielile, tăiate la blană

În primele şapte luni ale anului am avut cheltuieli publice în valoare de 146,4 miliarde de lei, faţă de 160,7 miliarde de lei, cât este prevăzut în buget. S-a realizat o economie de 14,3 miliarde de lei, fără de care deficitul bugetar ar fi fost şi mai mare.

Problema este că au crescut cu 20,3% cheltuielile de personal, față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016 şi în 2017.

Pentru a face aceste economii, Guvernul a tăiat investiţiile şi cheltuielile publice. Pe primele şapte luni ale anului investiţiile publice au fost de numai 5,15 miliarde de lei, deşi trebuiau să se ridice la 13,9 miliarde de lei. Aproape jumătate din suma prognozată.

Şi la capitolul bunuri şi servicii avem un minus la cheltuieli de 1,5 miliarde de lei: am facturat numai 21,2 miliarde de lei, în loc de 22,8 miliarde de lei, cât era prevăzut. Asta înseamnă că s-a cheltuit mai puţin în spitale, şcoli etc.

Cum a evoluat deficitul bugetar în anul 2017

Luna Valoare (mld lei) % PIB

Iulie -5,1395 -0,63

Iunie -6.2951 -0,77

Mai -2,172 -0,27

Aprilie +1,3552 + 0,17

Martie +1,5235 +0,19

Februarie + 0,3971 +0,05

Ianuarie +3,024 +1,37

Sursa: Ministerul de Finanţe