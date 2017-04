Dezvoltatorii imobiliari se orientează şi către oraşele mari. Sibiul ia faţa Braşovului şi Constanţei

Peste 25.000 de locuințe se află în diferite stadii de dezvoltare și ar urma să fie livrate în acest an în principalele piețe rezidențiale regionale din România, potrivit raportului de piață Residential Market Beat 2017, realizat de către Coldwell Banker România. Mai mult de jumătate sunt în regiunea București – Ilfov.

Cea mai mare piață rezidențială din România este cea din zona București – Ilfov unde se află în dezvoltare aproximativ 12.000 de locuințe în proiecte rezidențiale care ar urma să fie livrate în acest an. Spre comparaţie, anul trecut au fost finalizate 10.022 de locuințe, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Cele mai multe unităţi, respectiv 7.200 sunt în proiecte rezidențiale amplasate în zonele mărginașe ale orașului sau în interiorul marilor cartiere şi au suprafețe mai mici sau similar comparativ cu cele ale locuințelor vechi, potrivit raportului Coldwell Banker. În paralel, se observă un interes sporit şi pentru segmentului de mijoc al pieţei. Aproximativ 4.500 de locuințe vor fi livrate în acest an in proiecte rezidențiale cu amplasament mai bun, în interiorul inelului median al Bucureștiului, în zona de nord a orașului sau în apropierea marilor centre de afaceri. Aceste ansambluri sunt formate din locuințe cu suprafețe similare sau mai mari comparativ cu ale apartamentelor vechi, cu finisaje peste medie și cu facilități variate puse la dispoziția viitorilor locatari. Numai 500 de locuințe premium și de lux ar urma să fie livrate în acest an în București și împrejurimi.

Prețurile medii de tranzacționare se situează între 800 și 1.000 de euro pe metru pătrat pe segmentul mass market, între 1.200 și 1.700 de euro pe metru pătrat pe segmentul middle market și peste 2.000 de euro pe metru pătrat pe segmentul premium.

Clujul şi Sibiul, tot mai atractive

A doua piață rezidențială din România este Cluj – Napoca și împrejurimile, în special zona Florești. Datele Coldwell Banker România arată că aproximativ 4.200 de locuințe ar urma să fie livrate la nivel regional în 2017, cea mai mare parte (80%) a unităților aflate în construcţie în Cluj - Napoca se adresează segmentului de mijloc, în timp ce cele aflate în dezvoltare în Florești țintesc în special cumpărătorii mass market. Sibiu a înregistrat în ultimii ani o dezvoltare semnificativă pe segmentul rezidențial, datorată unei cereri susținute venite ca urmare a dezvoltării regionale pe segmentele producției de componente auto, industrial și retail. Astfel, aproximativ 2.900 de unități ar urma să fie finalizate în acest an în regiune potrivit datelor Coldwell Banker România, zona Turnișor reprezentând cel mai important pol de dezvoltare al orașului.

Numai 3.500 de case la munte şi mare

Aproximativ 2.100 de uniăți rezidențiale ar urma să fie finalizate în 2017 în Brașov și împrejurimi, în creștere cu 10,5% comparativ cu anul anterior. Cele mai importante zone de dezvoltare amplasate în apropierea Brașovului sunt Sânpetru, Săcele, Cristian și Ghimbav. Deşi Contanța reprezintă una dintre cele mai mari piețe rezidențiale din România, cu peste 15.000 de locuințe finalizate în ultimii nouă ani, în acest moment se află în construcție aproximativ 1.400 de noi locuințe în Constanța și împrejurimi, potrivit datelor Coldwell Banker România.