Calculul tarifelor RCA revoluţionează aritmetica

Introducerea tarifelor de referinţă pentru poliţele RCA, începând cu data de 19 mai, a dus la o temperare a creşterii preţurilor, dar le-a lăsat, totuşi, o portiţă asigurătorilor pentru a putea jongla după bunul plac cu acestea. Aşa se face că pe piaţa asigurărilor RCA şi-a făcut loc o noua aberaţie: tariful pentru o poliţă încheiată pe şase luni să fie egal cu cel pentru una încheiată pe un an de zile. Cum circa 70% din cei şase milioane de şoferi cumpără poliţe pe şase luni, câştigul companiilor de asigurări din acest joc speculativ este evident.

Tarifele de referinţă au un caracter orientativ şi sunt calculate pe baza datelor cu privire la poliţe (perioada 2012-2016) şi la daune (perioada 2010-2016), furnizate de asigurătorii autorizaţi să practice RCA la data 31 decembrie 2016. Ele sunt stabilite pentru poliţele încheiate pe o perioadă de un an de zile, iar omisiunea ASF de a face referiri şi la cele încheiat pentru jumătate de an a fost promt speculată de asigurători. Această situaţie care defavorizează o mare parte a posesorilor de maşini va putea fi eliminată în septembrie, când expiră actualele tarife de referinţă, având în vedere că ele sunt recalculate din semestrial.

„Deşi în mod normal tariful pe şase luni pentru o poliţă RCA ar trebui să fie în jur de 55% din cel al uneia pe un an de zile, în foarte multe cazuri acestea sunt egale sau foarte apropiate. Profitul asigurătorilor este evident dacă avem în vedere că riscul asumat de asigurător se întinde pe o perioadă mai scurtă”, Mircea Muntean, preşedintele ASSAI.

Simulările nu arată bine

Pentru posesorul unui autoturism cu o capacitate cilindrică sub 1.200 de centimetri cubi şi cu vârsta sub 30 de ani, ASF a stabilit un tarif de referinţă pentru o poliţă RCA încheiată pe un an de zile de 838 de lei şi un tarif maximal pentru aceeaşi poliţă de 997 lei. Prima observaţie care trebuie făcută este că cei mai mulţi dintre asigurători oferă poliţa pe un an de zile la tariful maximal.

Potrivit unei simulări făcute cu ofertele de preţ practicate de Groupama, Omniasig, Generali, City Insurance şi Allianz, cel mai avantajos preţ pentru o poliţă încheiată pe şase luni şi care a intrat în vigoare de la 1 iunie îl are City Insurance-498,5 lei ( 50% din tariful maximal).

La polul opus se găsesc Generali şi Allianz care aplică tariful maximal indiferent de perioada pentru care se încheie poliţa. Prea de parte de cele două companii nu este nici Groupama. Societatea vinde poliţele încheiate pe un semestru la preţul de 987 lei, identic cu cel pe un an de zile. În ceea ce priveşte Omniasig, aici poliţa RCA pentru şase lui reprezintă 63,29% din tariful maximal cu care vinde poliţele încheiate pentru un an de zile, adică la un tarif de 631 de lei.

Simulare:

Proprietar persoană fizică, vârsta 37 de ani, autoturism Dacia, capacitate cilindrică 1598, tarif de referinţă pentru o poliţă RCA încheiată pe un an de zile-620 lei, tarif maximal-712 lei; Data intrării în vigoare a poliţei-20.05.2017;

Asigurător 6 luni (lei) 12 luni (lei) Ţări excluse din asigurarea Carte Verde

Omniasig 451 712 RU

Generali 712 712 RU

City Insurance 356 712 -

Asirom 356 712 13 ţări excluse

Allianz 698 712 -