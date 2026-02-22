FC Argeș învinge Farul și face un pas uriaș spre play-off. Probleme mari pentru FCSB pentru a intra în Top 6

FC Argeș a câștigat duelul cu Farul Constanța, scor 1-0, în etapa a 28-a din SuperLiga, și a urcat pe loc de play-off, apropiindu-se decisiv de Top 6. În același timp, „U” Cluj și CFR Cluj sunt ca și calificate, în timp ce FCSB mai speră doar printr-un scenariu aproape imposibil.

FC Argeș – Farul 1-0. Victorie crucială pentru piteșteni

FC Argeș a obținut trei puncte extrem de importante în lupta pentru calificarea în play-off, după victoria cu 1-0 împotriva celor de la Farul Constanța. Partida, disputată în cadrul etapei a 28-a din SuperLiga, a fost decisă de golul marcat de Ricardo Matos, în minutul 51.

Prima repriză a fost una tensionată, marcată și de eliminarea antrenorului argeșenilor, Bogdan Andone, în minutul 36, după proteste la o decizie de arbitraj. Cu toate acestea, elevii săi au gestionat excelent repriza secundă și au reușit să obțină o victorie vitală.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ocupă locul 6, cu 46 de puncte, în timp ce Farul Constanța rămâne pe poziția a 11-a, cu 37 de puncte.

Echipele de start:

FC Argeș: Căbuz – Oancea, M. Tudose, Garutti, Borta – Yanis Pîrvu, Sierra, Rață – Micovschi, Matos, Bettaieb;

Rezerve: Straton, Crăciun, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, R. Moldoveanu, Brobbey, Ad. Manole, Idowu, B. Bușe;

Antrenor: Bogdan Andone.

Farul Constanța: R. Munteanu – Sîrbu, Țîru, Gustavo, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Ișfan, Alibec, Ganea;

Rezerve: Buzbuchi, C. Gheorghe, Duțu, Fotin, Ramalho, L. Banu, Goncear, R. Tănasă, Grigoryan, Doicaru, Vojtus, Markovic;

Antrenor: Ianis Zicu.

Clujul domină lupta pentru play-off

Cele mai în formă echipe din campionat sunt cele două rivale din Cluj. CFR Cluj (48 de puncte) și „U” Cluj (47) par deja calificate în play-off, având un avans confortabil față de urmăritoare.

În același timp, victoria FC Argeș o aduce pe formația piteșteană foarte aproape de Top 6, cu doar două etape rămase de disputat în sezonul regulat.

FCSB, singura care mai poate produce surpriza

Singura echipă cu șanse reale de a mai forța accederea în play-off rămâne FCSB, care va juca în această rundă împotriva celor de la Metaloglobus. O eventuală victorie ar urca formația roș-albastră pe locul 7, cu 43 de puncte.

Totuși, pentru a spera la Top 6, FCSB are nevoie de un parcurs perfect, adică să câștige toate meciurile rămase, ceea ce i-ar permite să ajungă la 49 de puncte. Chiar și așa, calificarea depinde de rezultatele directe ale rivalelor.

Scenariile care pot duce FCSB în play-off

Pentru ca FCSB să se califice, trebuie să se îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele scenarii:

FC Argeș să obțină maximum două puncte în meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia;

CFR Cluj să scoată maximum un punct din partidele cu Farul și Dinamo;

„U” Cluj să nu câștige meciul cu Oțelul Galați (urmând ca în ultima etapă să joace direct cu FCSB).

În schimb, UTA Arad, FC Botoșani și Oțelul Galați sunt aproape ieșite din cursă, având nevoie de combinații extrem de complicate pentru a mai spera la play-off.

Top 6 este aproape stabilit

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, „U” Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt ca și calificate, în timp ce FCSB rămâne la pândă, agățată de un scenariu aproape imposibil.