Săptămână karmică pentru toate zodiile: ce aduce portalul eclipselor între 23 februarie și 1 martie

Horoscop săptămânal 23 februarie – 1 martie 2026: Portalul eclipselor se deschide. Schimbări majore pentru toate zodiile

O săptămână intensă din punct de vedere astrologic începe sub influența portalului eclipselor, un interval energetic cu efecte profunde asupra fiecărei zodii. După eclipsa solară de săptămâna trecută și înaintea eclipsei lunare care urmează, Universul ne oferă lecții importante despre relații, obiective personale, vindecare emoțională și transformare, potrivit Your Tango. Descoperă ce îți rezervă astrele în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.

Săptămâna debutează cu Luna în Gemeni, favorizând comunicarea, socializarea și reconectarea cu prietenii. Ziua de 26 februarie, sub influența Lunii în Rac, aduce emoții intense și nevoia de siguranță afectivă, în timp ce Luna în Leu, pe 28 februarie, reaprinde motivația, creativitatea și dorința de afirmare.

♈ Berbec

Pentru tine, această săptămână pune accent pe prieteni, grupuri și planurile de viitor. Eclipsa trecută te-a făcut mai atent la oamenii din jurul tău, iar acum este momentul să alegi cu grijă pe cine lași în viața ta.

Tranzitele te ajută să-ți clarifici direcția și să-ți reevaluezi obiectivele. Saturn în Berbec te învață să încetinești ritmul și să nu mai acționezi impulsiv, punând bazele unor planuri solide pe termen lung.

♉ Taur

După eclipsa solară din Vărsător, ai realizat cât de important este să eviți conflictele și dramele inutile. Săptămâna aceasta favorizează colaborările, dar și munca individuală.

Saturn în Berbec îți oferă un plus de independență, iar Mercur retrograd te îndeamnă să te retragi, să reflectezi și să-ți perfecționezi abilitățile creative. Răbdarea este cheia succesului.

♊ Gemeni

Provocările acestei săptămâni vin la pachet cu oportunități importante. Luna în Leu îți redă încrederea în tine și te ajută să-ți recapeți optimismul.

Chiar dacă simți nevoia să începi proiecte noi, Mercur retrograd recomandă prudență. Este un moment excelent pentru planificare și pentru reluarea unor idei mai vechi.

♋ Rac

Eclipsa trecută a declanșat o renaștere emoțională. În această săptămână, îți recapeți forța interioară și claritatea.

Saturn îți întărește disciplina și ambiția, iar Luna în Leu te motivează să privești cu speranță spre viitor. Este o perioadă de reconstrucție și vindecare profundă.

♌ Leu

Energia săptămânii scoate la lumină tiparele negative din viața sentimentală. Este momentul ideal pentru a renunța la obiceiurile toxice și pentru a-ți proteja energia.

Sezonul Peștilor îți permite să aprofundezi relațiile prin comunicare sinceră și timp de calitate. Luna în Gemeni te ajută să-ți deschizi sufletul și să consolidezi legăturile afective.

♍ Fecioară

Mercur retrograd te învață lecția răbdării și a diplomației. Deși pot apărea mici neînțelegeri, Venus în Pești te sprijină să menții armonia.

Este o perioadă excelentă pentru a evita conflictele și pentru a pune accent pe colaborare și empatie.

♎ Balanță

Nu mai accepta relații care îți consumă energia. Saturn în Berbec te ajută să devii mai selectiv și să construiești conexiuni autentice.

Este momentul să renunți la dependența emoțională și să îți consolidezi autonomia, punându-ți pe primul loc valorile și obiectivele personale.

♏ Scorpion

Săptămâna aceasta este despre vindecare și redescoperirea pasiunilor. Mercur retrograd îți permite să încetinești ritmul și să te reconectezi cu hobby-urile care îți aduc bucurie.

Reluarea unor proiecte creative îți poate rafina talentele și îți poate reda entuziasmul.

♐ Săgetător

Reflectează asupra modului în care comunici și relaționezi. Dacă ai fost prea impulsiv sau lipsit de răbdare, acum este momentul să schimbi aceste tipare.

Mercur retrograd te învață să asculți mai atent și să îți perfecționezi abilitățile de lider prin empatie și dialog.

♑ Capricorn

Dacă ai prea multe responsabilități, este timpul să îți reorganizezi programul. Eclipsa trecută ți-a arătat cât de important este echilibrul dintre muncă și viața personală.

Mercur retrograd te ajută să gestionezi mai eficient timpul și să îți acorzi pauzele necesare pentru refacere.

♒ Vărsător

Chiar și în sezonul Peștilor, continui să fii în centrul atenției. Lunile în Gemeni și Leu aduc oportunități romantice, dar și dorința de a învăța lucruri noi.

Este un moment favorabil pentru dezvoltare personală și profesională, cu sprijinul Saturnului în Berbec.

♓ Pești

Mercur retrograd în semnul tău te îndeamnă să fii atent la comunicare și la detalii. Verifică documentele, mesajele și planurile.

Cu Venus în Pești, atmosfera devine mai blândă, iar Luna în Rac facilitează împăcările și vindecarea emoțională. Este o perioadă profund transformatoare.