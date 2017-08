Cele mai amuzante nume de firme din România

Românii dau dovadă de imaginaţie şi atunci când se hotărăsc să devină afacerişti. Aşa se face că la Registrul Comerţului sunt înregistrate sute de firme cu nume care mai de care mai ciudate şi amuzante. Ca un făcut, însă, cea mai mare parte dintre acestea nu rezistă prea mult pe piaţă, dovadă a faptului că o imaginaţie bogată nu e suficientă pentru a menţine un business.

Unii investitori au plecat de la ideea că trebuie să fii nebun pentru a intra în afaceri în România. Aşa au apărut firme precum Ciulin Nebunul în Râmnicu Sărat sau Cocoş Nebun în Iaşi, ambele radiate între timp. O şcoală de şoferi din Iaşi nu are cum să nu-ţi atragă atenţia prin numele său- Trafic Dement Company, în timp ce un afacerist din Drobeta Turnu Severin şi-a botezat firma, pur şi simplu, Retard Impex SRL. Tot pe aspecte psihiatrice au mizat cei şapte investitori din Bucureşti, Braşov, Iaşi Olt şi Cluj care şi-au numit afacerea Delir SRL. Unii par a avea probleme concrete din acest punct de vedere din moment ce ajung să-şi denumească firma Pisica Sida, precum un antreprenor din Valu lui Traian- Constanţa.

Obscenităţile merg bine

E greu de înţeles ce e în capul unora care îşi numesc firma Faliment SRL. Şi, totuşi, există 12 societăţi comerciale cu acest nume în România, printre care şi una ce sună de-a dreptul spectaculos: Mari Vânzări din Falimente Impex SRL. Alţii rămân copii şi când se pornesc în afaceri, botezându-şi firmele după personaje din desene animate. Avem de-a face aici cu Pantera Roz Prod Com SRL din Bucureşti şi nu mai puţin de 15 afaceri botezate Tom şi Jerry SRL. Aflăm şi ciudăţenii precum Obştea Pietrele Şipotului şi Vaca din Novaci- Gorj, fără a mai comenta prea multe despre firma Expert Muia SRL, un contabil din Timişoara care are profit an de an. De altfel, există în ţară 24 de societăţi comerciale, avocaţi şi PFA-uri cu numele Muia.

Satanişti şi sadici

Un vasluian romantic şi-a numit firma Pasiuni Croşetate SRL, în timp în Iaşi există Amanta Lux SRL. Un bar din Bucureşti funcţionează pe societatea El Dictator Servicii SRL, iar un transportator din Maramureş s-a gândit că va avea succes în afaceri dacă îşi botează firma Apocalipsa SRL. În Dolj, avem Mafia SRL, un bar din Galaţi e înregistrat pe Taliban SRL, iar în Braşov funcţionează nu una, ci chiar două Kama Sutra SRL. Un vâlcean supărat pe viaţă şi-a denumit afacerea La Ciuma SRL, în Dâmboviţa avem Satana SRL, pentru ca un gălăţean să înregistreze o firmă cu numele 666 SRL.

Cea mai ciudată denumire

Doi pesimişti din Slobozia şi Vaslui au intrat în afaceri cu Ghinion SRL, iar un bihorean cu imaginaţie şi-a botezat firma Curcubeul Văii Iadului SRL. Cea mai ciudată denumire a unei iniţiative private este însă, de departe, cea înregistrată în octombrie 2011, în Sânnicolau Mare, din Timiş: Asociaţia Sfântă a Sfintei Treimi Universală Religioasă a Adevăratului Domnului Dumnezeului pentru Îndreptarea Lucrurilor şi Împăcarea Omului cu Dumnezeu a Judecăţii de Obşte şi Pocăinţei.

Oamenii de afaceri dau dovadă de imaginaţie şi umor atunci când îşi aleg numele