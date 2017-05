Corina Crețu: „România are cea mai mică rată de absorbție în domeniul transporturilor”

Invitată de Radu Tudor în emisiunea „Punctul de întâlnire”, comisarul european Corina Crețu a vorbit despre atragerea de fonduri europene de care România dispune pentru autostrăzi și nu numai.

„Nu cred că o să am șansa ca și comisar european să inaugurez Sibiu-Pitești, care este cel mai avansat, proiect fanion, dar care încă se mai află în starea de fezabilitatea. Se încheie perioada de programare cu o cifră nesperat de mare pentru 2007-2013, aproape 90 absorbție, datorită proiectelor pe care le-am fazat și datorită faptului că am preluat toate creditele BEI, BERD și salariile funcționarilor celor care lucrează în administrația publică pe fondurile europene, numai ca să vină acești bani în România. (...) Din păcate, în domeniul transporturilor este țara care a terminat un exercițiu financiar cu cea mai mică rată de absorbție, am primit facturi la sfârșitul lunii martie pentru 2007-2013 și am primit facturi doar pentru 77% din suma alocată României pentru această perioadă. Au fost create peste 21 de mii de locuri de muncă, 3000 de drumuri reabilitate. Bulgaria e la jumătate. Pe de altă parte, avem probleme legate de capacitatea administrativă. Am pierdut un an de zile”, a declarat comisarul european Corina Crețu la Antena 3, în emisiunea Punctul de întâlnire, care susține că țara noastră are alocate 21 de miliarde de euro.

Sursa: Antena 3