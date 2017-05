Cei 9 plătiţi regeşte pentru (ne)promovarea turismului

Şefii celor nouă birouri externe de turism ale României păreau nemuritori în funcţie. Asta până zilele trecute când Ministerul Turismului a decis să le desfiinţeze. Reprezentantul statului român la New York, de pildă, ocupă acest post de aproape un sfert de veac, cu un salariu lunar de 3.500 de dolari. La rândul său, şeful biroului din Moscova bifează 16 ani de mandat, timp în care a experimentat şi coincidenţa de a fi angajata unei firme care a colaborat ani de zile cu autoritatea română de turism.

Simion Alb este şeful Biroului de Turism din New York din 1994 şi cel mai bogat din toţi cei nouă reprezentanţi externi al turismului românesc. După aproape un sfert de secol pe banii statului pe meleaguri americane, dinozaurul Alb a adunat un teren, o casă şi un apartament în Bucureşti, un apartament în Predeal şi o casă în Giurgiu. Are bani în şapte conturi bancare, în România şi SUA, fără a le declara însă valoarea. Simion Alb are un salariu de 3.500 de dolari pe lună, fără a pune la socoteală cheltuielile cu chiria, diurne etc. Chiar şi aşa, are nevoie constantă de mulţi bani, motiv pentru care împrumută frecvent sume mari de la diverse personaje.

Simion Alb a luat cu împrumut 10.000 de euro în 2008 de la Dan Petru Măluşel, zis Mielu’, fost consilier local PNL în Predeal, unul din patronii celebrului club Loft din Mamaia, dar şi al The Office.

Şeful biroului din New York a beneficiat de teren şi casă ridicată în regim de ANL în Bucureşti, iar printre beneficiile sale se află şi cea de acţionar la Orizont Turism SA Predeal. 250.000 de turişti sunt aşteptaţi să sosească în România în 2017 din America de Nord, dar este greu de cuantificat rolul biroului din New York, întrucât turiştii americani sunt independenţi şi apelează rar la agenţii de voiaj.

De 16 ani la Moscova

Alena Dodon (foto) este de 16 ani şeful biroului din Moscova, iar România încă aşteaptă singura invazie de dorit a ruşilor, armata turiştilor. Planul pentru 2016-2017 era de numai 100.000 de turişti din Rusia pe meleagurile româneşti. Alena Dodon nu a acumulat nici o avere în tot acest timp, declarând doar venituri lunare de 3.600 de dolari, în care intră şi indemnizaţiile plătite de statul român soţului şi copilului. Un detaliu interesant este jobul pe care îl presta, cel puţin până în 2012, şi la Grupul de Presă şi Tipografie Romprint SRL, firmă care a câştigat mai multe contracte cu Ministerul Turismului de-a lungul timpului pentru realizarea unor broşuri de promovare.

Giurcă, cetăţean de onoare al Vienei

Simion Giurcă (foto) este de 17 ani la şefia Biroului de Turism din Austria şi reprezentantul turismului românesc cu cea mai bună vizibilitate externă. Nu e puţin lucru să fii român declarat cetăţean de onoare al Vienei şi să aduci 200.000 de austrieci în România, în 2016. Giurcă are terenuri şi un apartament în Timişoara, un Mercedes şi venituri lunare de 2.700 de euro din partea statului român. La polul opus se află Adina Secară, de 12 ani şefa biroului din Berlin, fără un strop de avere declarată, cu o leafă de 2.000 de euro pe lună şi activitate cvasi-invizibilă. Ce-i drept, 270.000 de germani au vizitat România în 2015, din care peste 200.000 numai în Bucureşti, marea majoritate în interes de afaceri. Exemplul de manual al incompetenţei răsplătite regeşte de statul român este Mihaela Miheţ, şefa biroului din Paris de 10 ani. Nu există cifre oficiale la îndemână cu privire la numărul turiştilor francezi aduşi în România, dar se ştie că Miheţ, plătită cu 2.500 de euro pe lună, a fost acuzată de incompetenţă de foştii miniştri ai Turismului Elena Udrea şi Maria Grapini, în condiţiile în care avea buget triplu faţă de alte birouri şi activitate zero.

Ghinionistul din China

Ghinionistul zilei este Marcel Anghel (foto), consul al României în China şi un bun cunoscător al acestei ţări, numit şef al biroului de turism din Beinjing în ianuarie 2017, pentru a fi rechemat acum înapoi acasă. Tot de 10 ani conduce reprezentanţa turistică a Românei la Roma şi Ioana Izabela Podosu, beneficiara unor venituri lunare de 2.800 de euro pe lună şi fără vreo brumă de avere declarată. Podosu este o prezenţă destul de activă pe media, iar cei mai mulţi turişti străini care se cazează într-un an în România sunt italieni- nu mai puţin de 300.000 în 2014.

Mult mai discretă este Ruxandra Ana, şefa biroului din Varşovia de opt ani de zile.

Ca un făcut, şi ea este săracă în avere, cu venituri lunare de numai 1.700 de euro pe lună şi o activitate aproape invizibilă. Dovadă şi faptul că doar 93.000 de polonezi au venit în România în 2015.

De la TVR, la Londra

Un personaj inedit este Răzvan Marc, şeful biroului din Londra din 2012, cu un salariu lunar de 2.100 de euro şi un flux de turişti britanici pe “conştiinţă” de circa 100.000 pe an. Putem fi însă convinşi de faptul că cel mai important rol în atragerea turiştilor englezi în România îl joacă, fără discuţie, Prinţul Charles. Ce e interesant la Răzvan Marc este că vine după o experienţă îndelungată în presa de stat, fiind prezentatorul emisiunii de turism “Bazar”, de pe TVR 2.

Ministerul Turismului a anunţat desfiinţarea celor nouă birouri externe de turism şi rechemarea în ţară în termen de 90 de zile a şefilor acestora, după ce un control intern, dublat de un raport al Curţii de Conturi, au constatat o devalizare flagrantă a bugetului public. Secţiunea externă a ministerului era, practic, stat în stat, cu abuzuri greu de imaginat până şi pentru România. Birourile îşi stabileau singure bugetul, iar Bucureştiul le trimitea cât i se cerea, fără a verifica destinaţia banilor, în timp ce chiriile plătite, tot de stat, depăşesc şi 5.300 de euro pe lună pentru birourile şi locuinţele angajaţilor. Culmea tupeului, dinozaurii din turismul extern au refuzat, pur şi simplu, să prezinte conducerii ministerului contractele de închiriere. În plus, cheltuielile nu erau nici măcar trecute în contabilitate, deconturile nu erau justificate, valoarea banilor sifonaţi astfel depăşind 500.000 de euro în ultimii ani. Viitorii şefi de birouri, care vor fi radical restructurate, vor avea mandate de patru ani, şi nu nelimitat ca până acum.