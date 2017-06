Germania a elaborat un mini Plan Marshall pentru Balcani care are ca obiectiv consolidarea economiilor regionale în următorii ani şi să servească drept compensaţie pentru aşteptarea îndelungată a acestor ţări în procesul de aderare la UE, potrivit ediţiei de marţi a ziarului "Vecernje Novosti" din Belgrad care citează surse diplomatice, relatează MIA.



Propunerea ar urma să fie discutată în curând la Bruxelles, unde Consiliul European urmează să o aprobe şi să aloce un fond special pentru statele balcanice.



Planul este numit "Berlin Plus" şi fondurile pentru realizarea sa urmează să fie furnizate de Zona Economică Europeană (EEA) formată din toate statele membre UE plus Islanda, Liechtenstein şi Norvegia precum şi de Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (EFTA), din care face parte şi Elveţia.



Ideea este de a crea o zonă economică atractivă în regiune în decurs de câţiva ani, cu fonduri folosite, între altele, pentru crearea de noi companii şi legături pentru infrastructură.



"Berlin Plus" are de asemenea ca obiectiv diminuarea tensiunilor regionale în contextul în care zona Balcanilor are o importanţă semnificativă din punct de vedere al securităţii pentru Germania, notează "Vecernje Novosti".

Sursa: www.agerpres.ro