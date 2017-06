Harta afacerilor româneşti după 26 de ani de capitalism

DIANA OROS





Antreprenorii români se lovesc de nenumărate obstacole, de la lipsa forţei de muncă, la controale abuzive din partea ANAF, până la dificultatea accesării programelor guvernamentale şi birocraţia accesării fondurilor europene. Şi totuşi, la aproape trei decenii de capitalism, descoperim români al căror curaj, ambiție și talent au conturat și au dezvoltat mediul de afaceri autohton.

Majoritatea companiilor cu capital românesc au probleme pe piaţa internă şi cer guvernanţilor tratament egal cu cel al multinaţionalelor. Pe de altă parte, firmele autohtone nu au o cultură a investiţiilor în afara ţării, ceea ce este o mare problemă, întrucât acesta este un indicator foarte important, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Alexandru Petrescu, la Forumul Capitalului Românesc.

Prezent la dezbatere, Radu Timiş, preşedintele Cris-Tim, a răspuns că, momentan, companiile cu capital românesc abia reuşesc să facă faţă multinaţionalelor.

Reprezentanţii mediului de afaceri autohton spun că există o discriminare pe care autorităţile române o fac între firmele străine şi cele româneşti. “Nicio firmă străină nu este tratată aşa cum este una românească, adică cu ignoranţă, cu un apetit crescut din partea ANAF în a face controale”, a declarat Corneliu Pascu, preşedinte Iridex Group. Un astfel de exemplu a fost dat de directorul general al firmei Farmec, Mircea Turdean. “Acum trei ani, ANAF ne-a amendat cu 15 milioane de euro, am încercat să discutăm cu ei, dar până la urmă ne-am găsit dreptatea în instanţă şi am câştigat procesul. Oare câte amenzi de genul ăsta au dat la companii multinaţionale?”, a spus Turdean. O altă problemă este legată de fondurile europene, în special de cele gestionate de autorităţile locale. Firmele care lucrează cu autorităţile locale sunt permanent într-o criză de timp, aceste autorităţi evită să ia orice decizie, la cea mai mică problemă trimit firmele în justiţie, spun antreprenorii. În plus, lipsa forţei de muncă este o altă problemă care loveşte mediul de afaceri din România, dar în special firmele autohtone, care nu-şi permit să ofere salarii la fel de mari precum cele străine.

"Noi am plecat de la zero după Revoluţie şi abia în ultimii ani am reuşit să facem faţă competiţiei în faţa a ceea ce vine în România. Pentru noi, abia peste 10 ani se va pune problema să mergem să investim în afara ţării. Doar una-două companii care, într-adevăr, au demonstrat că pot face faţă, noi ceilalţi abia reuşim să supravieţuim", a spus Radu Timiş.

Grindeanu: simplificăm formalităţile pentru fondurile europene

Guvernul nu va ezita să ia măsurile adecvate pentru protejarea și sprijinirea intereselor investitorilor români, a declarat miercuri premierul Sorin Grindeanu. “Strategia Guvernului este ca prin măsurile pe care le ia să reușească să comute motoarele dinspre consum către acele domenii care asigură o creștere a productivității și încurajează crearea a noi locuri de muncă”, le-a spus Grindeanu oamenilor de afaceri prezeţi la Forum.

Acesta a subliniat necesitatea eficientizării procedurilor necesare absorbției fondurilor europene. "Vrem să simplificăm formalitățile. (...) Sunt lucruri inventate aici, de noi, și încă o barieră în plus pe care unii domni sau unele doamne s-au gândit să o pună ca să mai depindă..., să facă și mai stufos acest proces”, a mai declarat premierul. Acesta a explicat că nu mai vrem să existe sute de mii de hârtii care trebuie semnate și ștampilate.

Poveştile românilor care dezvoltă România

Deși capitalul privat și-a făcut loc cu greutate în țara noastră, odată cu trecerea timpului, s-au detașat antreprenori care au reușit să clădească business-uri competitive la nivel național, dar și internațional. Cine sunt ei, ce greutăți au întâmpinat și care e relația lor cu statul român? Intact Media Group a lansat cea de-a doua ediţie a catalogului Români care dezvoltă România, lucrare care se găseşte la punctele de difuzare a presei din întreaga țară. Catalogul cuprinde şi un Top 100 antreprenori români după cifra de afaceri din anul 2015. “Este vital pentru sănătatea societăţii să vorbim despre oamenii care au reuşit. Da, au reuşit să construiască ceva care, în ochii majorităţii, se traduce în avere ori faimă, dar, de fapt, este vorba despre o construcţie care contribuie la binele unui grup mai mare”, a declarat Alessandra Stoicescu.

Top 10 cei mai mari antreprenori români

Nume Cifră de afaceri (miliarde lei)

1. Dragoş şi Adrian Pavăl, Dedeman 4,38

2. Anca Vlad, grupul Fildas 2,99

3. Ovidiu Buluc şi Isabelle Iacob, grupul Farmexim 2,27

4. Iulian Stanciu, eMag, Flanco 2,17

5. Dan Ostahie, Altex 2,14

6. Cezar Virgil Rapotan, Arabesque 1,7

7. Gruia Stoica şi Vasile Didilă, Grup Feroviar Român 1,66

8. Marius Bucur, grupul Brise 1,12

9. Costel şi Viorica Miron, Mairon 1,109

10. Cătălin Constantin Vasile şi Alin Dociu, Aguila 1,102