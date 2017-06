Israelul taie din nou importurile de animale din România

Importurile de bovine şi ovine vii din România au fost din nou interzise de către Serviciul Veterinar al Ministerului Agriculturii din această ţară. Este a doua măsură de acest fel luată de autorităţile israeliene după cea dictată în luna martie ca urmare a neregulilor constatate în ceea ce priveşte controalele veterinare și certificatele de sănătate ale animalelor. Deocamdată la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) se păstrează tăcerea, dar potrivit reprezentanţilor exportatorilor de data aceasta este un joc comercial, importatorii israeliene forţând astfel scăderea preţurilor.

Informaţia privind blocarea importurilor de bovine şi ovine în Israel a fost publicată pe data de 19 iunie de către cotidianul THE JERUSALEM POST. Autorul materialului preciza că decizia a fost luată la presiunea ONG-urilor pentru apărarea drepturilor animalelor grupate în Anonymous for Animal Rights şi Let Animals Live, în contextul în care în Israel se duce o campanie pentru limitarea importurilor de animalee vii, urmând să fie majorate cotele pentru importul de carne și extinderea duratei de valabilitate a cărnii congelate.

Decizia autorităţilor veterinare din Israel a luat prin surprindere şi pe reprezentanţii Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din România (ACEBOP). Informaţia le-a parvenit din Israel, în condiţiile în care ANSVSA păstrează tăcerea deoarece persoana care se ocupă de dosarul exporturilor în Israel este plecată la Burxelles până sâmbătă. „Potrivit informaţiilor pe care le avem din Israel, oficial importurile au fost blocate după ce s-a constatat că la berbecuţi castrarea nu este bine făcută. Fermierii noştri consideră că nu este adevărat motivul invocat. De fapt, faţă de data trecută când recunoaştem că am greşit, acum totul este un joc al importatorilor din Israel pentru a scădea preţurile”, ne-a declarat Mary Pană, preşedintele ACEBOP.

Perspective bune pentru exportatorii

După problemele din martie, fermierii români s-au reorientat rapid spre alte pieţe. De exemplu, exportatorii de ovine s-au îndrept spre Iran. De asemenea, în această perioadă se negociază intrarea pe piaţa din Tunisia, urmând probabil ca până la sfârşitul acestei luni să se încheie şi protocolul aferent realizării exporturilor. Următoarea ţintă a exportatorilor români este piaţa din Maroc, intrarea pe aceasta fiind însă legată de finalizarea negocierilor cu Tunisia.