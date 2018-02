Semnele unei noi crize financiare? Panica pe Wall Street!

Dow Jones Industrial Average (DJIA), indice care reflectă evoluţia celor mai mari 30 de companii listate pe bursa de la New York, a înregistrat cel mai mare declin din 2008, scăzând cu peste 1500 de puncte în două zile de tranzacționare. Aceasta stare de panica s-a transmis si pe alte piete.

Indicele a scăzut, luni, dupa inchiderea tranzactiilor, cu 1.175 de puncte, cea mai grava depreciere inregistrata într-o singură zi de la criza din 2008. Dupa ce marcat, pentru scurt timp, o pierdere de 10%, declinul Dow Jones s-a fixat la 4,6%, coborand sub 25.000 de puncte pentru prima dată de când a atins această cotă luna trecută, respectiv la 24,345.75 puncte.

Potrivit BBC, este cea mai mare scădere din septembrie 2008, când Congresul american a respins un plan de salvare de 700 de miliarde de dolari, după prăbușirea băncii Lehman Brothers.

Aceasta miscare de panica intervine in ziua instalarii in frunca Bancii centrale americane, FED, a lui Jerome Powell, care o va inlocui pe Janet Yellen, singura femeie care a condus vreodata institutia. Anuntata cu mult timp in urma, schimbarea nu ar fi trebuit sa antreneze tulburari pe piata financiara americana, unde indicii bursieri au marcat record dupa record in ultimele luni. S&P 500, spre exemplu, a inregistrat in ianuarie cel mai bun inceput de an din 1997.

Unda acestei degringolade s-a facut simtita si pe pietele din Asia. Astfel, Bursa din Tokyo a pierdut, marti dimineata, 5%, cea din Hong Kong, 4%. In China continentala, indicele compozit al bursei din Shanghai s-a depreciat cu 1,99%.

Ce se intampla? Este o corectie a pietei sau o reevaluare? "Nu as inclina in favoarea unei corectii. Cel putin nu acum. Cred ca este, mai degraba o reevaluare, cand investitorii iau o pauza, accepta un recul pentru reevaluarea sau evaluarea conjuncturii instala deja de ceva timp. Adica o conjunctura extrem de favorabila prescrisa de bancile centrale", a comentat Benoit Durochet, de la Addenda Capital.