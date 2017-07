Tarom are pierderi pentru al zecelea an la rând

Victor Stroe





Compania naţională de transport aerian Tarom va înregistra şi anul acesta pierderi, estimate la 41,2 milioane lei, în scădere cu 12% faţă de nivelul de anul trecut, la venituri totale de 1,32 miliarde lei, potrivit proiectului de buget elaborat de acţionarul majoritar, Ministerul Transporturilor. Va fi al zecelea an consecutiv de pierderi pentru Tarom.

Pentru acest an, Tarom estimează venituri de 1,32 miliarde lei, în creştere cu 6,4% faţă de nivelul realizat anul trecut, de 1,24 miliarde lei, şi cheltuieli de 1,36 miliarde lei, din care salariile angajaţilor înseamnă 220,9 milioane lei. De aici, rezultă pierderi de 41,2 milioane lei. Compania şi-a programat cheltuieli cu investiţiile de 267,8 milioane lei - circa 59 milioane euro - în acest an. Tarom estimează că va ajunge la 2.067 de angajaţi la finalul acestui an, comparativ cu 1.841 salariaţi la sfârşitul anului trecut. Câştigul mediu lunar al angajaţilor din Tarom este de 5.827 lei în acest an, potrivit proiectului de buget. Compania estimează că va avea creanţe restante de 2,99 milioane lei la sfârşitul acestui an. Compania de stat Tarom este al treilea transportator aerian de pasageri din România, după companiile low-cost Wizz Air şi Blue Air.