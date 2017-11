Video: Antreprenorul german Juergen Schunn, premiat la Gala Topului Național al Firmelor 

Cele mai performante companii din industrie, servicii, comerț, turism, construcții, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit au fost premiate în cadrul celei de a XXIV-a ediții a Topului Național al Firmelor. Evenimentul a avut loc pe 9 noiembrie la Centrul Expozițional Romexpo și în deschiderea sa au avut loc discursurile președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR0), Mihai Daraban, și al președintelui României, Klaus Iohannis, transmis prin intermediul unui consilier prezidențial. 12377 de companii au fost clasate pe primele 10 locuri (1-10), la nivel național, din care 4300 de operatori economici din industrie, peste 3400 din servicii, aproximativ 2600 din comerț, și restul din celelalte sectoare de activitate. Printre cei mai de succes oameni de afaceri din România ce au urcat pe scena Galei Topului Național al Firmelor 2017, s-au aflat Juergen Schunn, președintele grupului de firme Auto Schunn, reprezentanță Mercedes-Benz în România din anul 1993 și Alin Pietrăreanu, Sales&Marketing Manager al Mercedes-Benz Financial Services România, universul Daimler neputand lipsi din elita celor mai puternice afaceri românești. ”Felicitări Camerei de Comerț și Industrie a României pentru organizarea excelentă a Galei Topul Național al Firmelor, pentru alegerile inspirate privind desfășurarea evenimentului și a amfitrionului ales, domnul Cătălin Ștefănescu. A fost o onoare să ne regăsim între cele mai valoroase companii ale României. Suntem fericiți că și în acest an, grupul nostru de firme Auto Schunn, s-a aflat pe locul 1, la categoria Servicii - Întreprinderi Mijlocii, în Topul Național al Firmelor din România, Suntem mândri de faptul că an de an, ne regăsim în elita business-ului românesc și că munca și eforturile noastre sunt răsplătite și apreciate la adevărata lor valoare, Auto Schunn este o afacere de familie, construită pe model nemțesc, specializată în service și comercializarea de autoturisme Mercedes-Benz, cu reprezentanțe în Arad, Deva, Suceava și Sibiu. De 24 de ani, doamna Elena Kovacs este managerul general al companiei noastre, reușind să formeze o echipă puternică de specialiști în vânzări, service și marketing. Din punctul de vedere al volumului de vânzări autoturisme Mercedes-Benz, Auto Schunn este pe locul 3 în România”, a arătat președintele companiei Auto Schunn, omul de afaceri sas Juergen Schunn.

