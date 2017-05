BVB acordă cele mai mari dividende din lume

Românii ţin în bănci aproape 290 de miliarde de lei, la dobânzi de nici “doi bani”, plus alte sume însemnate “la saltea”, deşi Bursa de Valori din Bucureşti acordă cele mai mari dividende din lume. Frica de a ţine banii într-un loc sigur, dar şi lipsa educaţiei finaciare ne ţin departe de randamente mai mari care ne sunt mult mai la îndemână decât credem. Specialiştii ne recomandă să nu ne ţinem toţi banii în acelaşi loc, să punem o parte în depozite bancare, să ne facem şi o pensie facultativă şi chiar să plasăm o parte din economii în acţiuni la Bursă sau în fonduri mutuale.

Bursa şi fondurile de acţiuni au fost, anul trecut, cele mai profitabile acţiuni, acestea au adus randamente de peste 10%. Cel mai mare profit l-au avut acţionarii de la fondurile de acţiuni “ETF-BET Tradeville”, “Erste Eguitz România” şi “Certinvest Bet Index” care au obţinut randamente de 34,72%, 31,54%, respectiv 31,4%. La polul opus, au existat şi fonduri care au avut pierderi, cea mai mare a fost înregistrată de AudasPiscator (7,63%), urmat de Pioneer Funds (3,68%).

Unul din doi români care economisesc strâng banii la saltea sau în contul curent descurajaţi de dobânzile aproape inexistente la depozitele bancare. Este cea mai proastă investiţie, spun specialiştii. Ideea este să nu-ţi pui toate ouăle în acelaşi coş, adică să-ţi diversifici investiţia. “E bine să spargi în cât mai multe variante. Trebuie să ai depozite bancare care-ţi oferă siguranţă, dar e bine să ai şi unităţi de fond la un fond mutual, să ai şi o pensie facultativă, dar şi acţiuni la Bursă, pentru că un randament de 7-8% este mult peste dobânda bancară şi-ţi înmulţeşti banii”, spune Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Acesta explică faptul că românii trebuie să înveţe să economisească bani pentru a avea la bătrâneţe având în vedere că pensiile de stat vor fi tot mai mici. În Marea Britanie, în şcoală, se învaţă regula lui 20, care înseamnă că încă de tânăr trebuie să-ţi planifici o anumită sumă de bani pe care vrei să o ai lunar la bătrâneţe, şi pentru asta va trebui să strângi de 20 de ori sumă a anuală pe care trebuie să o aduni până la pensionare. Problema este cum să-ţi conservi economiile în condiţiile în care depozitele bancare au dobânzi negative.

Depozitele, sigure, dar fără randament

Majoritatea românilor au economiile plasate în depozite bancare, dar dobânzile au coborât la minime care nu mai trec nici de 1%. Sumele strânse în bănci au ajuns aproape de 290 de miliarde de lei, din care 159 sunt în depozite şi alte 130 în conturi curente, ceea ce arată interesul redus faţă de depozite. Din cele 10 milioane de persoane care au conturi în bănci şi pot fi catalogate drept deponenţi, doar 600.000 au economii mai mari de 50.000 lei, iar nu mai puţin de 4 milioane au un sold mediu al contului de numai 21 de lei, aşa cum reiese din ultimul raport BNR asupra stabilităţii financiare. Cine are 50.000 de lei într-un depozit bancar poate câştiga între 5 lei (la Raiffeisen) şi 1.152 lei (la TPI Bank), dar există şi două bănci unde va pierde 80 de lei (ING) şi 205 (BCR), potrivit site-ului www.finzoom.ro. Pierderea provine din retragerea numerarului la scadenţă.

Bursa, vedetă în 2016 şi 2017

Cea mai profitabilă investiţie a fost cea în acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti, în principalele companii care se află în indicele principal. Indicele BET, care include principalele 10 companii, a avut, de la începutul acestui an, o creştere de 15% fără dividende, deci doar din evoluţia preţului acţiunilor. Dacă un român ar fi investit 100 de euro la 1ianuarie 2012, ar fi avut aproape 200 de euro până la 1 ianuarie 2016, adică şi-ar fi dublat investiţia în cinci ani, în fiecare an ar fi avut profit. Anul trecut câştigul a fost în jur de 10%, incluzând şi dividendele. Investiţia în acţiuni comportă un anumit risc, nu este un depozit bancar, care este garantat de stat în limita a 100.000 de euro/persoană.

“Puţini români ştiu că România are cel mai înalt nivel al dividendelor din lume, conform unor case de cercetare internaţionale. Practic, noi am fost pe locul întâi, cu un randament de 8%, pe locul doi a fost Kuweitul şi pe locul al treilea Regatul Bahrain. Cred că sunt puţini indicatori economici în care România depăşeşte Kuweitul şi Bahrain”, Lucian Anghel, președinte BVB

Fonduri de investiţii

Pentru românii care nu au nici timp şi nici foarte multe informaţii, fondurile mutuale sunt o alternativă, mai comodă, la Bursă. Nici banii investiţi în fonduri nu sunt garantaţi, prin urmare orice astfel de plasament comportă un anumit grad de risc, însă şi câştigurile pot fi de şapte-opt mai mari decât cele de la depozitele bancare.

Cele mai mari randamente în acest an le-au adus fondurile “de acţiuni”, adică acele fonduri care au investiţii preponderent în acţiuni listate pe burse. Fondurile “ETF-BET Tradeville”, “Erste Eguitz România” şi “Certinvest Bet Index” au ocupat primele trei locuri cu randamente de 34,72%, 31,54%, respectiv 31,4%. Există însă şi plasamente mai sigure, cum ar fi fonduri de obligaţiuni şi instrumente financiare cu venit fix, care oferă câştiguri mai mici, dar un pic mai sigure. Şapte din cele 49 de fonduri de obligaţiuni aveau la finele lunii aprilie 2017 randamente de peste 7%. Dar există şi 13 fonduri care au înregistrat pierderi cuprinse între 3,68 şi 0,02%.

Pensiile facultative, mai sigure

O primă investiţie spre care am putea să ne orientăm de tineri este pensia facultativă, Pilonul 3, unde dacă punem lunar chiar şi 50 de lei, preţul unei pizza şi al unei beri, am putea aduna de-a lungul vieţii bani buni. Rata de rentabilitate anualizată a fondurilor private de pensii opţionale a fost cuprinsă între 1,691% (BRD Medio) şi 4,2946% (Alt Vivace), potrivit statisticilor ASF din aprilie 2017. În plus, statul oferă până la 150 de lei pe lună deductibilitate fiscală, adică statul renunţă la anumite venituri pe care le-ar putea încasa, deci ne pune nişte bani pe masă, dar nu ni-i bagă în portofel.

15 mai, ziua investiţiilor

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a organizat ieri şi astăzi, sub umbrela Zilei Naţionale a Investiţiilor, târgul de servicii financiare şi educaţie din ţară "Banii Tăi Expo", pe terasa Promenada Mall din Bucureşti. Bucureştenii au aici acces la brokeri şi administratori de fonduri de investiţii, pot participa la seminarii gratuite de educaţie financiară şi vor putea beneficia şi de consultanţă financiară personalizată.

BVB, alături de partenerii săi din sectorul financiar, susţine instituirea Zilei Naţionale a Investiţiilor în fiecare an pe 15 mai, pentru creşterea gradului de educaţie financiară. În acest sens, BVB propune o petiţie online prin care ziua de 15 mai să fie declarată Zi Naţională a Investiţiilor, care poate fi semnată pe www.primainvestitie.ro şi va susţine ulterior o iniţiativă legislativă în acest sens.