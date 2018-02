Meseria viitorului - Specialist în Informatii pentru Afaceri (Competitive Intelligence Expert)

Din ce în ce mai multe companii au nevoie de specialiști în informații pentru afaceri, mai ales după ce fenomenul “fake news” a luat amploare, iar viitorul unei afaceri poate fi distrus de o decizie greșită. Și în România se dezvoltă această nouă meserie, iar specialiștii se pot forma urmând cursuri universitare de lungă durată, dar și cursuri de scurtă durată. Companiile din România care își dau seama că au nevoie de produse de Business & Competitive Intelligence, apelează apelează la un consultant extern sau încep să își dezvolte o funcție internă, chiar un compartiment de BI/CI, pentru care își pot trimite angajații la un curs de scurtă durată.

„Cursul de ”Expert Informaţii pentru Afaceri” este primul şi singurul acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), prin care se recunoaşte calitatea profesională a unei persoane de a ocupa poziţia de expert informaţii pentru afaceri într-o companie cod COR 242217. Cursul constă într-un pachet de prelegeri și exerciţii individuale sau de grup, menite să introducă participantul în domeniul informaţiilor pentru afaceri, să-i dezvolte competenţele și abilităţile de bază aferente ocupaţiei expert informaţii pentru afaceri, precum identificarea nevoilor de informaţii, culegerea de informaţii din surse umane, surse deschise etc., analiza profesională a informaţiilor şi întocmirea de produse de informaţii pentru afaceri (Intelligence), distribuirea acestora către beneficiari, protejarea companiei faţă de tentativele competitorilor de a culege informaţii despre aceasta etc.). Cursul le oferă participanților și o perspectivă asupra dezvoltării lor profesionale, ca element vital pentru o organizaţie sau o companie adaptată secolului XXI”, explică Amira Rădulescu, Product Development Director al Institute of Business Competitive Intelligence (IBCI).

Cum poți deveni „James Bond” pentru companie?

Până în prezent au fost introduse în COR mai multe standarde ocupaționale: Manager informații pentru afaceri - Cod COR 121308, Analist informaţii de firmă, cod COR: 242222 și analist de informaţii, cod COR: 242224. Cursurile de scurtă durată se organizează periodic și durează cinci zile, iar cei care vor să aprofundeze studiul se pot înscrie ulterior și la cursuri universitare, la Academia de Studii Economice, UBB Cluj, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Academia Națională de Informații și Universitatea București. Următorul curs de scurtă durată va fi organizat de IBCI și Integrated Corporated Strategic Services (ICSS), în perioada 21-23 și 29-30 martie.

Un astfel de curs de scurtă durată în informații pentru afaceri se încheie cu o sesiune de examinare – teorie și practică - în urma căreia se obţine un certificat de absolvire emis de ANC, doar dacă este promovat examenul. Cei care nu promovează primesc o diplomă de participare la curs. Absolvenții cursului trebuie să ajungă să înteleagă potențialul informațiilor pentru afaceri pentru dezvoltarea, securitatea și continuitatea afacerii, să cunoască și să poată aplica un model funcțional al activității de informații pentru afaceri. De asemenea, vor putea facilita identificarea nevoilor reale de informații ale companiei, în raport cu viziunea liderului, strategia de afaceri, obiectivele și acțiunile companiei în mediu.

După cele cinci zile de curs, absolventul ar trebui să poată utiliza un set de bază de metode de culegere a informațiilor de interes, atât din surse deschise, cât și din surse umane, va putea reuși să-și formeze și să-și perfecționeze capacitatea de a folosi limbajul nonverbal, precum și să-și dezvolte abilitățile de convingere, de la principii generale, la impactul comunicării nonverbale, descifrarea mesajelor nonverbale, a gesturilor care trădează, până la folosirea limbajului nonverbal în funcție de context.

De asemenea, va utiliza un set de bază de metode de procesare, precum evaluare, stocare, analiză și sinteză a informațiilor, și ca putea disemina, distribui într-o manieră adecvată produse informative beneficiarilor interni – top, senior, middle management, totul în conformitate cu principiile etice și cadrul legal al domeniului informații pentru afaceri. Lectori vor fi Sergiu Medar, Adriean Pârlog, Ionuţ Corduneanu și Razvan Mureșan.